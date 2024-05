Francesca Mozer, chi è la compagna di Zucchero/ Il cantante: “la mia ex moglie è stata molto crudele”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Zucchero e la moglie Francesca Mozer. La coppia è felicemente legata da tantissimi anni: dal 1992 fanno coppia fissa e dalla loro unione è nato anche il terzo figlio del cantautore emiliano: Adelmo Blue Fornaciari. Ma chi è Francesca Mozer? La moglie di Zucchero Fornaciari è nata da due genitori gestori dell’albergo Eco del Mare a Lerici, un borgo magico situato vicino La Spezie. La donna in passato ha lavorato come head hunter per una importantissima azienda americana che l’ha portata a lavorare anche oltreoceano. Proprio la donna ricordando i primi anni del suo lavoro in America ha rivelato: “a New York sono tutte famiglie siciliane e tutti mi vedevano bene. Ho fatto gli affari più belli della mia vita”.

Nel 1992 Francesca Mozer incontra Zucchero: tra i due è un colpo di fulmine che li ha fatti perdutamente innamorare! Da quel giorno non si sono più lasciati, anzi il loro amore è sempre più complice. I due vivono a Pontremoli, in Lunigiana, lontani dal clamore mediatico e da luoghi “social”.

Francesca Mozer e l’amore per Zucchero

L’incontro tra Francesca Mozer e Zucchero Fornaciari ha cambiato il corso delle loro vite. I due, non solo si sono innamorati, ma hanno avuto anche un figlio, il terzo del cantautore, di nome Adelmo Blue Fornaciari. Una volta incontrato Zucchero, Francesca Mozer ha cambiato vita lasciando gli Stati Uniti d’America e trasferendosi a Lunigiana, regione storica italiana, suddivisa dal punto di vista amministrativo tra Liguria e Toscana. “Ora ho una doppia anima” – ha raccontato la donna in una delle poche interviste rilasciata alla stampa rivelando – “quando ho incontrato Zucchero ho scoperto la Lunigiana. Quando torno a casa, appendo la borsa e chiudo al di fuori tutto”.

Per Zucchero l’incontro con Francesca Mozer è stato l’inizio di una nuova vita sentimentale dopo un matrimonio fallimentare. “L’altra, la mia ex moglie, è stata molto crudele con me, ma per gelosia, una gelosia tremenda…” – ha detto il cantautore di successo.











