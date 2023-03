Francesca Mozer, chi è la compagna Zucchero/ La loro storia d’amore e il figlio Adelmo Blue

Francesca Mozer e Zucchero, un amore che va avanti da più di vent’anni

Il celebre cantante Zucchero vive da diversi anni una bella storia d’amore con Francesca Mozer. L’artista emiliano ha vissuto momenti difficili dopo la fine del suo matrimonio con Angela Figlié, ma grazie a Francesca è letteralmente rinato, al punto da diventare genitore, per la terza volta, di Adelmo Blue. Francesca Mozer e Zucchero vivono la loro relazione da più di vent’anni e ancora oggi le cose procedono a gonfie vele. La coppia, tuttavia, non si è mai concessa ai riflettori, questo perché evidentemente tiene alla propria privacy.

La famiglia Fornaciari, oltretutto, ha compiuto scelte ben precise per quanto concerne il proprio privato e infatti vive in una fattoria a Pontermoli, in provincia di Lucca. Ma cosa sappiamo invece della dolce metà del cantante? Innanzitutto che ha superato i cinquant’anni. È figlia di Alfred René François e di Nicoletta, due albergatori che per anni hanno gestito l’hotel Eco del Mare, a pochi passi da Lerici.

Francesca Mozer e la relazione sentimentale con Zucchero: “Adesso ho una doppia anima”

In passato, secondo quanto dichiarato dalla diretta interessata in una intervista a Il Secolo XIX, ha lavorato come headhunter, ovvero ‘cacciatrice di teste’. “Nel 1992 sono andata a Ossinid, vicino a Sing Sing, New York. Uno dei posti più freddi dell’East. C’era neve dappertutto. D’accordo che ero stata allevata con sani principi di risparmio e dedizione al lavoro, ma dopo un po’ non me la sono più sentita. Ero nel campo dell’edilizia, e lì sono tutte famiglie siciliane. Visto che un po’ di sangue del sud l’ho anch’io, mi vedevano bene tutti. Ho fatto gli affari più belli della mia vita”.

Quindi ha raccontato anche il suo splendido rapporto con Zucchero, il suo grande amore: “Ora ho una doppia anima. Da quando ho incontrato Zucchero, ho scoperto la Lunigiana. Sa, non c’è solo la gente di mare ad aver carattere. Anche là ci sanno fare. Quando rientro a casa, appendo la borsa e chiudo tutto fuori”.











