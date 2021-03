Francesca Mozer, compagna di Zucchero/ “Trent’anni insieme dosando bastone e carota”

Quasi trent’anni d’amore e non sentirli. Francesca Mozer è la storica compagna di Zucchero Fornaciari, la donna che gli è accanto dal 1992 e che gli ha regalato un figlio, Adelmo Blue Fornaciari. Uno dei rocker e degli interpreti più trasgressivi della musica italiana ha una vita privata stabile e ‘sedentaria’ che lo stanno portando verso il traguardo dei trent’anni accanto alla stessa donna, o poco più, con successo e senza mai conoscere scandali, gossip o crisi, almeno non ufficialmente. Lui questa sera salirà sul palco di A grande richiesta su Rai1 per rendere omaggio all’amica e collega Loredana Bertè e da casa ci sarà sempre lei, Francesca Mozer, a guardarlo e sostenerlo. Ma chi è Francesca Mozer? Classe 1968, è nata a Pietrasanta ma è cresciuta in provincia di La Spezia. Nata da padre svizzero, Alfred René François, e da madre italiana, ha sempre sognato di mettere su un albergo vicino a Lerici, nel bel mezzo della campagna e come sfondo il bellissimo Golfo dei Poeti.

Francesca Mozer, compagna di Zucchero, chi è e cosa fa nella vita?

Una donna curiosa, dinamica, solare e che ama la natura tanto da vivere in Lunigiana in una fattoria, in una residenza in cui si consuma quello che è prodotto dalla terra e dagli animali che ci vivono, comprese le trote del laghetto. Più volte di lei ha parlato proprio Zucchero rivelando che il segreto della loro longeva storia d’amore nonostante il successo e la popolarità è legato al fatto che Francesca Mozer non è una donna invadente, se così possiamo definirla. Ha piacere di seguirlo quando lui glielo chiede ma sa anche farsi da parte quando si accorge che è il momento di lasciare solo e libero. Lei sa dosare bene il loro modo di essere e di fare coppia e questo non ha fatto altro che aiutarli e sostenerli in questo periodo insieme. Molto attiva sui social, Francesca Mozer è stata anche una cacciatrice di teste agli inizi degli anni ’90 di stanza a Ossinid nello Stato di New York: “Ora ho una doppia anima. Da quando ho incontrato Zucchero, ho scoperto la Lunigiana. Sa, non c’è solo la gente di mare ad aver carattere.. Quando rientro a casa, appendo la borsa e chiudo tutto fuori”.



