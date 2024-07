Scaletta concerto Zucchero allo stadio San Siro di Milano, oggi 4 luglio 2024/ Oltre 30 canzoni del bluesman

Blues, un po’ di rock, tanto groove e timbro che graffia; questo e tanto altro con le suggestive coreografie tipiche del suo stile andrà in scena questa sera – 4 luglio 2024 – con il concerto di Zucchero allo stadio San Siro di Milano. Una scaletta che solo a leggerla genera un hype condivisibile a che, dato il sold out, sarà riservata ‘solo’ alle decine di migliaia di spettatori previsti per lo show.

Il concerto di Zucchero allo stadio San Siro di Milano – oggi, 4 luglio 2024 – è l’ultima tappa italiana del tour “Overdose d’amore World Tour”. Il cantautore è infatti reduce dallo show iconico allo Stadio Dall’Ara di Bologna ed è pronto a bissare lo spettacolo anche per coloro che hanno scelto il capoluogo lombardo per lasciarsi trascinare dal suo groove mozzafiato. Ultimato il concerto di questa sera, Adelmo “Zucchero” Fornaciari porterà la sua musica in giro per il mondo: dalla Francia a Chicago, passando per il Regno Unito. Ora però, scopriamo la magia che divamperà questa sera grazie alle canzoni presenti nella scaletta del concerto di Zucchero allo stadio San Siro di Milano.

Il ‘bluesman’ in tutto il suo splendore: la scaletta del concerto di Zucchero allo Stadio San Siro di Milano oggi 4 luglio 2024

Tutti i successi più attesi, più intramontabili; passando per i singoli più recenti scanditi da collaborazioni e featuring iconici. La scaletta del concerto di Zucchero allo stadio San Siro di Milano – oggi, 4 luglio 2024 – sarà un mix che viaggia quasi a ritmo generazionale: “Spirito nel buio”, “Soul Mama”, ma anche “Vedo Nero”, “Miserere”. Insomma, sarà uno spettacolo assicurato per il pubblico di Milano e per tutti coloro accorsi da ogni zona d’Italia.

Tutte le canzoni

– Spirito nel buio

– Soul Mama

– Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle…

– La canzone che se ne va

– Quale senso abbiamo noi

– Partigiano reggiano

– Vedo nero

– Amor che muovi il sole

– Pene

– Il Volo

– Facile

– Con le mani

– Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica

– Baila

– Iruben Me

– Menta e rosmarino

– Soldati nella mia città

– Un soffio caldo

– Senza rimorso

– Miserere

– Nutbush City Limits

– Jumpin’ Jack Flash

– Honky Tonk Train Blues

– Dune mosse

– Diamante

– X Colpa di chi

– Diavolo in me

– Chocabeck

– Hey Man











