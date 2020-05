Francesca Mozer, fidanzata Zucchero/ Ecco perché si trasferirono a Pontremoli

Pubblicità

Francesca Mozer e il compagno Zucchero Fornaciari hanno scelto da tempo di trasferirsi a Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara. Sono trascorsi vent’anni infatti dalla loro decisione di lasciare la città per puntare tutto sulla cittadina della toscana. “All’inizio ci venivo nei fine settimana e nelle vacanze con mio fratello e le mie figlie“, ha detto il cantante qualche mese fa a Il Corriere della Sera, “Nel 1998 è nato Blue, il mio terzo figlio, e dal 2000 con la mia compagna Francesca ci siamo trasferiti qui per crescerlo a contatto con la natura”. Il cantante deve molto a Francesca e non solo perchè gli ha dato la possibilità di essere di nuovo padre. “Mi ha un po’ regolato anche la mia vita vivendo nella fattoria a Pontremoli”, ha dichiarato l’artista al settimanale Oggi tempo addietro, “c’è un buon vivere, mentre prima c’era il male di vivere”. Zucchero infatti ha dovuto fare i conti con una forte depressione, da cui è emerso proprio grazie alla vicinanza della compagna e a quella di Laura, ex campionessa di tiro al piattello. Già all’epoca il cantante aveva ventilato la possibilità di dare qualcosa di solido alla Mozer, di farla diventare sua moglie. Eppure quel giorno non è ancora arrivato.

Francesca Mozer, fidanzata Zucchero: una coppia solida, ecco il loro segreto

Quasi tre decenni insieme: Francesca Mozer e Zucchero Fornaciari sono una coppia solida ormai da tempo, ma qual è il segreto della loro relazione? Il cantante ne ha parlato qualche tempo fa a Vanity Fair, rivelando di avere al suo fianco una donna dalla mentalità molto aperta. “Abbiamo una visione di coppia che molti non condividerebbero, ma se non fosse così, la nostra storia non durerebbe”, ha dichiarato. L’artista infatti ha sempre ammesso di non saper dire di no alle groupie e di essere un fan delle storielle mordi e fuggi, soprattutto durante i suoi tour. La Mozer però non ha mai avuto nulla da ridire, a quanto pare, anzi. Oggi, Rai 3 trasmetterà in diretta nella sua prima serata il Concertone dell’1 maggio 2020 e Zucchero sarà fra gli artisti presenti. Della Mozer invece non sappiamo più nulla da tempo, anche se in passato le notizie sul suo conto non sono mancate. Come quando il suo nome è spuntato nella lista civica del sindaco Vince Baracchini, eletta per la cittadina di Pontremoli nel 2011. Oppure quando quattro anni fa è intervenuta per smentire l’ipotesi di suicidio dell’avvocato e amico Marco Corini, un caso che ancora oggi fa discutere.



