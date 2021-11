Francesca Neri “Mia madre Loriana era anaffettiva”/ “Difficile anche un abbraccio”

La prima ospite della puntata del 4 novembre 2021 di Oggi è un altro giorno è Francesca Neri. La lunga chiacchierata con Serena Bortone ha inizio con il racconto del complicato rapporto con sua madre che definisce “anaffettiva”. Francesca parla di un’infanzia a tratti complicata, con una madre che mai le asciugava le lacrime, la consolava o le diceva parole di affetto: “Lo facevano la mia nonna e, a volte, anche mio padre”, ha confessato. Mancavano gesti di amore, come un semplice abbraccio: “Io ci provavo ma lei proprio non ce la faceva ad abbracciarmi”, ricorda in studio.

Francesca Neri racconta il complicato rapporto con sua madre

“Un giorno deciso di parlare chiaro una volta per tutte con i miei genitori e di raccontare loro tutto quello che provavo. Parlai per un’ora alla fine della quale mio padre pianse, mi abbracciò è mi disse per la prima volta che mi voleva bene, mia madre, invece, mi chiese di parlare più semplicemente perché non mi capiva.”, ha ricordato l’attrice su Rai 1. “Da allora invece mio padre mi ha sempre detto ti voglio bene, ogni volta che mi vedeva”, ha infine raccontato Francesca Neri sul rapporto con sua madre, passando poi ad argomenti ancor più complicati come la sua malattia cronica.

