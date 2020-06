Francesca Neri, moglie Claudio Amendola/ Ecco il segreto della loro storia d’amore

La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola dura ancora oggi, con la passione di un tempo. “Lo facciamo non meno di tre volte alla settimana e tutto va a meraviglia“, ha detto in passato, “Se Lorella [Cuccarini, ndr] che è allenatissima ed è una splendida ballerina lo fa due volte alla settimana, che cosa dire di noi? Noi non scendiamo mai sotto i tre rapporti, anche se in questi ultimi anni ci limitiamo a un solo rapporto al giorno, a volte nell’arco della stessa giornata erano di più”. Il segreto della loro relazione duratura è stato svelato dallo stesso attore a Domenica In, in cui ha parlato anche delle dinamiche familiari vissute durante la quarantena. “Quando si sta insieme da tanti anni si capisce quando è il momento di allontanarsi, per fortuna gli spazi aiutano in questo, c’è la terrazza”, ha dichiarato, “All’inizio le prime settimane abbiamo trovato anche un sacco di cose da fare e abbiamo cucinato, abbiamo fatto la pasta e poi ognuno ha ritrovato i propri spazi, ma quando ci si conosce da tanti anni si intuisce tutto e ci si allontana”. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Claudio Amendola sarà uno degli ospiti che vedremo nella replica di 20 anni che siamo italiani, in onda su Rai 1. Anche la Neri è ritornata di recente sul piccolo schermo con una delle repliche più attese del mese, grazie al film Pensavo fosse amore… invece era un calesse, che ha permesso all’attrice di lavorare al fianco di Massimo Troisi. “Giravamo a Napoli dove lui era popolare come Maradona e veniva assaltato dalla folla”, ha detto tempo fa a Il Messaggero, “Da una parte ne era felice, dall’altra viveva questo enorme successo come un disagio. Era riservatissimo, refrattario a qualunque presenzialismo o mondanità. Finito il lavoro sul set, ci chiudevamo in albergo dove una sera si presentò Pino Daniele”.

Francesca Neri, moglie Claudio Amendola: un peso enorme e viceversa…

Francesca Neri ha avuto un peso enorme nella vita del marito Claudio Amendola e viceversa. Per amore dell’attrice, il figlio di Ferruccio Amendola ha persino rinunciato al sogno di sbarcare a Hollywood. “Non mi presentai alla prima di Nostromo a Londra“, ha detto l’attore a Sorrisi qualche tempo fa, “in aeroporto mi trovai di fronte a due ingressi: uno portava al volo per la capitale inglese e l’altro a quello per Madrid, dove andai. […] Probabilmente se fossi andato a Londra la mia vita sarebbe cambiata, ma rifarei tutto perchè lo stupore sulla faccia di Francesca quando bussai alla sua porta non ha prezzo“. Nonostante questo, nessuno di coloro che li conoscevano allora sembravano disposti a voler scommettere sul loro futuro. “Nei primi mesi del nostro rapporto, nei salotti romani si scommetteva su quanto avremmo resistito”, ha detto Amendola al Giffoni Film Festival, “I più ottimisti ci davano otto/dieci mesi: stiamo insieme da venti anni”. Da qualche tempo a questa parte, la Neri invece sembra essersi di nuovo allontanata dallo spettacolo. Non è la prima volta che accade: anni fa ha scelto di prendersi un periodo di riflessione. “Sono trent’anni che vivo in funzione di questo mestiere”, aveva raccontato a Vanity Fair, “che poi in realtà è un modus vivendi perchè l’ho sempre fatto con l’anima e questo ha significato emotivamente sacrifici, cambiamenti. Oggi è arrivato il tempo di occuparmi di me come persona. Negli anni sono cambiate molte cose in me e adesso sono molto più serena, e non è sempre facile esserlo in questo lavoro”.



