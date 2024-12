Eva Grimaldi sarà una delle ospiti della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma tv che andrà in onda Mercoledi 11 Dicembre 2024. La nota attrice ha vissuto una grande carriera lavorativa e vi sono stati diversi gossip riguardo la sua vita privata. Recentemente la donna ha svelato alcuni suoi sorprendenti flirt che nessuno conosceva realmente.

Nel corso della sua vita Eva Grimaldi ha vissuto una lunga storia con Gabriel Garko e solo dopo è stato svelato che si è trattato solo di una vera messa in scena, poi ha avuto due matrimoni, uno con l’imprenditore Fabrizio Ambroso e quello invece ancora in atto con Imma Battaglia. Recentemente ha fatto Coming Out ma Eva ha parlato anche di alcune storie ‘inedite’.

Una di queste è stata quella con l’attore Roberto Benigni, uscita fuori solo recentemente e al quale inizialmente nessuno credeva. In un’edizione passata di Storie di Donne al Bivio Eva Grimaldi ha svelato: “Non ho avuto mai storie di una sola notte. Non ne sono stata capace e neanche con Roberto Benigni non fu una volta sola, anzi possiamo dire che per me lui è stato una storia speciale”.

Per anni si è discusso dei flirt e delle storie d’amore della donna, in primis probabilmente quella con Gabriel Garko che per anni ha fatto parlare i fan di tutta Italia. Poi sono cambiate tante cose e alla fine Eva ha sposato Imma Grimaldi. Recentemente però Eva ha raccontato di aver avuto una storia anche con un altro noto attore, l’importante attore Claudio Amendola.

Anche in questo caso non è stata una cotta passeggera o una cosa di una notte sola ma anzi la donna ha svelato: “Ci siamo amati davvero, con lui non è mai stata una cotta passeggera”, ha raccontato la donna in diretta raccontando solo questo di una storia di cui nessuno era davvero a conoscenza. La donna recentemente ha fatto ammissioni su tutta la sua vita.

Insomma riguardo la sua vita privata la donna non ha mai allontanato tutti i rumors riguardo la sua vita privata, ha parlato di tanti temi come la storia particolare con Gabriel Garko e il momento piuttosto difficile che ha vissuto dopo il primo divorzio. Le cose fortunatamente si sono aggiustate ed ora lei appare più felice che mai insieme a Imma Battaglia.