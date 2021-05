Francesca Piccinini fidanzato? Single dopo Gabriele Schembari/ “Dj Ringo? Amore vero”

Chi è il fidanzato di Francesca Piccinini? Se lo chiedono in molti tra i suoi fan, anche perché non è più legata a Gabriele Schembari, che attualmente ha una relazione con Alessia Ventura, da cui peraltro ha avuto un figlio recentemente. «Sono single», ha dichiarato nelle scorse settimane l’ormai ex pallavolista parlando al Corriere della Sera del suo addio al volley. Dopo l’annuncio, qualcuno ha pensato che potesse mettere su famiglia e diventare mamma, ma non è questo il suo progetto. «Maternità e famiglia non occupano troppi pensieri. Mettere al mondo un figlio, oggi, è una grande responsabilità. Sono in accettazione di quello che arriverà», ha spiegato la 42enne. D’altra parte, afferma che è difficile stare con lei, ma di sicuro sa cosa vuole. «Cerco complicità, divertimento: chi si prende troppo sul serio non mi piace. L’uomo che mi sta accanto deve farmi stare meglio di come sto da sola. Mica facile». E quando le viene chiesto se la fama da mangiauomini le corrisponde, lei smentisce categoricamente.

Francesca Piccinini e gli ex fidanzati: da Dj Ringo a Gabriele Schembari

Francesca Piccinini è stata anche legata a Dj Ringo, con cui «è stato amore vero, durato anni». La relazione tra loro cominciò nel 2001 e durò quattro anni. Pare che la loro storia d’amore sia naufragata per la distanza. Successivamente le fu attribuito un flirt con Omar Pedrini, che fu poi smentito. Invece è stata realmente fidanzata con Gabriele Schembari, ex calciatore. Faceva il portiere, ma ha acquisito notorietà con tale relazione. I due sono stati insieme dal 2017 al 2019 e il suo nome è rimasto a lungo segreto in quanto esterno al mondo dello spettacolo. Dopo la fine della storia si è legato ad Alessia Ventura, con cui è diventato genitore. Lei invece alla maternità per ora non ci pensa: «È sempre stato un mio desiderio ma è giusto farlo nel momento giusto, con la persona giusta: se non sono ancora mamma è perché non l’ho mai trovata, se arriverà è perché deve andare così. Mi piace stare coi bimbi, quando posso sto con mia nipote. Come mamma mi ci vedo. Ma è uno dei mestieri più difficili», disse anche alla Gazzetta.

