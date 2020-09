Francesca Piri, prima storica eliminata del Grande Fratello/ “Noi meno viziati di..”

Quello di Francesca Piri è uno dei volti storici del Grande Fratello. E’ stata la prima eliminata durante la prima edizione del reality più seguito in Italia e proprio grazie ad esso ha ottenuto una grande popolarità. “Fu come fare un incidente a cento all’ora”, ha detto di recente a Blogo, “la popolarità fu uno choc. Il telefono smise di squillare dopo un anno e mezzo”. 14 giorni di Casa e un biglietto d’ingresso per l’Olimpo della televisione. Così la Piri è riuscita a stravolgere la sua vita, mentre appena 24enne e di Galatina, aveva appena finito un corso per diventare estetista ed aveva iniziato a lavorare per un’agenzia che gestiva congressi. “Facevo la hostess”, rivela, “ero spesso fuori casa, ma tra un cambio d’abito e l’altro notai la scritta in sovrimpressione. Parlava di 100 giorni in casa, 100 telecamere e 10 ragazzi, non aggiungeva altro”. Nella mente di Piri è scattata un’immediata associazione fra il reality e Davvero, un programma che la Rai aveva trasmesso qualche anno prima e in cui i concorrenti vivevano insieme, sotto l’occhio attento delle telecamere. “Ripensai a quella trasmissione e mia madre, che sapeva che avevo velleità artistiche, mi propose di fare domanda”, aggiunge. E anche se Francesca ha risposto in modo negativo, la madre ha contattato la redazione per conto suo e ha lasciato il suo cellulare.

Francesca Piri, prima storica eliminata del Grande Fratello: “Nuovi concorrenti straviziati”

Sono trascorsi molti anni da quando Francesca Piri ha avuto la possibilità di partecipare al Grande Fratello. Impossibile per l’ex concorrente non fare un paragone fra la prima edizione, che l’ha vista come prima eliminata, e quelle degli ultimi anni. “Oggi sono straviziati, parliamo di un programma completamente diverso”, dice a Blogo, “noi non avevamo la lavatrice, la piscina in realtà era una vasca da bagno, se ci entravamo tutti e dieci non riuscivamo a muoverci”. Oggi, domenica 13 settembre 2020, Francesca Piri sarà ospite di Live – Non è la d’Urso. L’ex gieffina ricorda bene le lacrime versate già alla seconda settimana di reality, a causa di uno sconforto che le faceva sentire il bisogno di avere la madre vicina. “Mi arresi e forse la nomination mi buttò giù”, aggiunge, “se avessi resistito un po’ di più, forse avrei stretto alleanze diverse”. Dopo l’uscita forzata dal reality, Francesca ha vissuto un periodo intenso fatto di ospitate in tv e serate in discoteca. “Ti pagavano per passare un’ora in un locale a firmare autografi”, rivela, “dei soldi li misi da parte, una parte li usai per togliermi degli sfizi. Acquistai una macchina e per qualche anno mi mantenni a Roma dove svolsi una scuola di recitazione”. Nel frattempo però ha continuato a lavorare per mantenersi.



