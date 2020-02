Francesca Romana Ceci, moglie Andrea Vianello/ “L’ictus? Non è stato facile…”

Andrea Vianello oggi ospite a Vieni da me, presente in studio anche la moglie Francesca Romana Ceci. La giornalista è stata sempre al suo fianco negli ultimi mesi dopo l’ictus, anche se non sono mancate le difficoltà: «Tenere tutto insieme è stato difficile, non dover mai cedere, non dover mai crollare, esserci sempre… alla fine è andato avanti, è stato lungo ma veloce: senza pensarci troppo ce l’ho fatta». Il volto di Mi manda Rai 3 ha voluto omaggiarla: «E’ una donna molto forte, la vita le ha sempre presentato delle cose molto forti. Ha avuto un’adolescenza… ha perso i genitori, è rimasta da sola senza fratelli: la vita le ha presentato diverse difficoltà». E, nonostante le difficoltà, è riuscita a coniugare anche il lavoro, come evidenziato da Vianello: «Tolte le prime due settimane dopo l’ictus, ha continuato a lavorare alla radio tutti i giorni, dalle 10.30 alle 11.30, andava sempre». Una situazione a dir poco complicata, come ha sottolineato Francesca Romana Ceci: «Non so come ho fatto, in queste situazioni si trovano delle forze non so neanche da dove…».

FRANCESCA ROMANA CECI, MOGLIE ANDREA VIANELLO A VIENI DA ME

Francesca Romana Ceci è stata fondamentale per Andrea Vianello in questi mesi delicati e la donna non ha mai fatto mancare il suo appoggio nel percorso di riabilitazione. «E’ stata importantissima nella decisione di non arrendermi», ha confessato il giornalista in una recente intervista al Corriere della Sera, nella quale cui ha evidenziato: «Le parole erano lì ma non riuscivo a farle uscire e sbagliavo anche le poche che dicevo. Non sapevo dire il nome di mia moglie». Anche lei, come Vianello, è una giornalista professionista ed è entrata da giovanissima nella redazione del GR2. Successivamente è entrata a far parte di Radio Verde Rai, occupando successivamente ruoli rilevanti in trasmissioni radiofoniche dei canali di Stato.

