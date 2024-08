Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne: già volto di Temptation Island con Manuel Maura

Era nell’aria è alla fine ha accettato: la nuova tronista di Uomini e Donne 2024/2025 è Francesca Sorrentino. Non è un volto sconosciuto per i telespettatori di Canale5 in quanto ha partecipato ad una passata edizione di Temptation Island 2024 con il fidanzato Manuel Maura. I due erano usciti insieme dal reality delle tentazioni ma dopo un rapporto estremamente turbolento e altalenante la coppia si è definitivamente lasciata. Francesca Sorrentino è pronta a voltare pagina ed ha deciso di mettersi in gioco nel dating show di Maria De Filippi.

Ida Platano di nuovo tronista a Uomini e Donne?/ "Assente in studio ma c'è un trono vuoto…": l'anticipazione

Nella clip di presentazione come nuova tronista di Uomini e Donne, Francesca Sorrentino ha premesso: “Sono Francesca ho 24 anni e vengo da un piccolissimo paese in provincia di Frosinone. Nella vita sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavoro con i bambini autistici, ho scelto questo ambito perché amo aiutare gli altri e forse questo è stato uno dei problemi principali della mia vita perché tendo sempre a mettere l’altro al primo posto.” E subito ha provato a descriversi: “Qualcuno potrebbe pensare che sono furba ma in realtà sono un’ingenua totale e sono una grandissima maniaca del controllo.”

Anticipazioni Uomini e Donne, scoppia la lite tra Armando Incarnato e Mario Cusitore/ Scintille in studio