Le indiscrezioni delle ultime ore sono state confermate: è Francesca Sorrentino la nuova tronista di Uomini e Donne. Con un video di presentazione, l’ex fidanzata di Manuel Maura conferma di aver accettato, a distanza di un anno, la proposta di Maria De Filippi: “Sono single dai primi di giugno. Esco da una relazione durata tre anni e mezzo che è stata sotto gli occhi di tutti. Ci ho voluto riprovare ma le cose non sono andate. Ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto”, ha ammesso.

Intanto le indiscrezioni svelano che le troniste donna saranno in realtà due, anche se l’unica ad essere stata presentata è Francesca. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, l’altra tronista potrebbe essere nuovamente Ida Platano, presente in studio solo nella prossima registrazione. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi sono le nuove troniste di Uomini e donne: le previsioni

Nella nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà in onda su canale 5 il prossimo 9 settembre ci saranno nuovi tronisti, ma anche nuove troniste. Da sempre, la storia del trono rosa è sempre stata meno fortunata rispetto al trono maschile che, invece, più volte ha avuto un lieto fine. Solo nella scorsa stagione, infatti, se Manuela Carriero e Ida Platano hanno lasciato il trono di Uomini e donne senza scegliere, sia Cristian che Brando hanno, invece, non solo hanno scelto, ma sono attualmente fidanzati con le ragazze che hanno conosciuto a Uomini e Donne e con cui hanno lasciato il programma ovvero Valentina e Raffaella.

L’intenzione di Maria De Filippi e della redazione, dunque, è quella di puntare su un uomo che, non solo possa dare vita ad un trono avvincente e appassionante ma che possa concludersi con una scelta. A tal proposito, il nome più gettonato è quello di Francesca Sorrentino, ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Manuel Maura a cui, già nella scorsa stagione, Maria De Filippi avrebbe voluto offrire il trono per poi fare un passo indietro dopo aver capito di non avere di fronte una ragazza pronta a rimettersi in gioco.

Nuove troniste Uomini e Donne: arrivano le ex corteggiatrici?

Sul trono femminile del trono di Uomini e Donne potrebbero, tuttavia, esserci delle sorprese anche se non è da escludere l’arrivo di ex corteggiatrici che hanno lasciato il segno con la loro precedente partecipazione. Il nome più gettonato è sicuramente quello di Beatriz D’Orsi a cui Brando ha preferito Raffaella Scuotto. Con un carattere peperino e molto diretto, rappresenta la candidata ideale al trono così come Virginia Degni a cui, invece, Cristian Forti ha preferito Valentina Pesaresi.

L’ultimo nome su cui il web punta è quello di Carola Viola Carpanelli, scelta di Federico Nicotera con cui la storia è finita dopo qualche mese. Tra le tre corteggiatrici, dunque, ci sarà davvero la nuova tronista di Uomini e Donne?