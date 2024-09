Uomini e Donne, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono tornati? Manuela Carriero svela un retroscena

Sembra essere più incerto il trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Stando infatti a quanto successo ieri durante le registrazioni della puntata di Uomini e Donne la giovane ex volto di Temptation Island ha avuto un crollo. Si è mostrata particolarmente ansiosa e preoccupata tanto da costringere la conduttrice Maria De Filippi ad intervenire per rassicurarla e a non mostrare le sue esterne. Successivamente anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha rivelato che Francesca Sorrentino e l’ex fidanzato Manuel Maura stanno ancora insieme. Si sono lasciati per un breve periodo a causa dei tradimenti di lui ma adesso, superata la crisi sono tornati insieme.

E proprio per questo motivo Francesca Sorrentino starebbe pensando a lasciare il Trono di Uomini e Donne. Adesso però un interessante retroscena sul rapporto tra Francesca Sorrentino ed (l’ex) fidanzato Manuel Maura l’ha svelato Manuela Carriero. “Francesca ha fatto benissimo a salire sul Trono. Io la conosco benissimo, ci siamo confidate tante volte” ha premesso l’ex tronista di Uomini e Donne per poi aggiungere: L’anno scorso quando le hanno proposto il trono ha rifiutato perché era ancora tanto presa da Manuel. Ma dall’anno scorso a quest’anno con lui è stata sempre male. Mi chiamava piangendo, non ce la faceva più. Era una storia finita e lei ci ha provato in ogni modo. Ad un certo punto credo che una persona si renda conto e lasci andare.”

E poi ancora Manuela Carriero sul Francesca Sorrentino di Uomini e Donne e la fine della sua storia d’amore con il fidanzato storico Manuel Maura ha rivelato: “Adesso ha iniziato un nuovo capitolo e io sono contenta per lei, ha fatto benissimo. Non vuol dire niente che si è lasciata l’altro ieri, la storia non andava da un bel po’. Io spero che lui non si ripresenti, sarebbe il colmo. Lui mi sta super antipatico, è il classico narcisista che ti deve tenere legata e non ti rispetta.” Insomma per Manuela Carriero Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati, non stanno più insieme da tempo e per questo la 27enne ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi adesso, invece, stando a quanto riporta Rosica sembra proprio il contrario che i due, esclusa una passeggera crisi, non si sono mai lasciati: qual è la verità?