Grande attesa per il ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 ma nel frattempo non si batte la fiacca, anzi: le registrazioni del programma, con annesse anticipazioni già reperibili, offrono già diversi spunti ai fan della trasmissione. Fari puntati sulla nuova tronista Francesca Sorrentino che a quanto pare è già vacillante nelle sue nuove vesti nel dating show. Dopo l’esperienza a Temptation Island con l’ex fidanzato Manuel Maura, la giovane ha scelto Uomini e Donne per trovare nuovamente l’amore ma le cose non starebbero andando proprio come sperato.

Come riporta Coming Soon, le anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne mettono in evidenza le incertezze di Francesca Sorrentino. La nuova tronista lascia il trono? Questo il dubbio del momento dato che, come palesato proprio in studio, non sembra sentirsi totalmente a suo agio in questo ruolo nel dating show. Ad aggiungere ulteriore pepe alla situazione arrivano poi le considerazioni di Alessandro Rosica, esperto di gossip, che chiama in causa anche l’ex fidanzato Manuel Maura.

Francesca Sorrentino lascia il trono di Uomini e Donne? Per Alessandro Rosica c’entra l’ex fidanzato Manuel Maura…

“Stanno ancora insieme, o meglio; dopo i tradimenti di lui si sono presi una pausa. La voglia di fare tv di Francesca ha prevalso. Ma torneranno insieme subito dopo le registrazioni; continuano a nascondersi come dopo la fine di Temptation island l’anno scorso”. Quasi perentorie le parole di Alessandro Rosica rispetto al presunto amore ancora vigente tra Francesca Sorrentino – nuova tronista di Uomini e Donne – e l’ex fidanzato Manuel Maura.

Sempre sui canali social di Alessandro Rosica – come riporta Coming Soon – si legge: “Come vi avevo detto, Francesca è innamorata di Manuel e si sente ancora con lui; vedrete che torneranno insieme e Francesca abbandonerà il trono”. Dunque, pare proprio che la posizione di Francesca Sorrentino come nuova tronista di Uomini e Donne sia più che traballante; solo le prossime registrazioni ci diranno se avrà avuto ragione l’esperto di gossip oppure no.

