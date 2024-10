Francesca Sorrentino in crisi a Uomini e donne

Puntata particolare quella di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 1° ottobre 2024 per Francesca Sorrentino la cui avventura sul trono non è partita nel migliore dei modi. Notando uno sguardo assente della tronista, Maria De Filippi le chiede un’opinione su Sabrina, dama del trono over che ha deciso di concedere l’esclusiva a Gabriele nonostante il desiderio di lui di conoscere altre donne. Dopo aver espresso la propria opinione, Francesca non riesce a nascondere il proprio malessere. La tronista ammette di essere in forte crisi al punto che la conduttrice decide di rimandare la messa in onda delle sue esterne.

La tronista, sul trono, appare in preda ad un attacco di ansia e la conduttrice è costretta a rassicurarla per consolarla e rassicurarla. A fare la stessa cosa sono anche i tronisti Michele e Alessio che lasciano i rispettivi posti per correre ad abbracciarla.

Perché Francesca Sorrentino piange a Uomini e Donne? Spunta il nome di Manuel Maura

Tante lacrime per Francesca Sorrentino che, pur avendo accettato il trono con consapevolezza e pronta a mettersi realmente in gioco, non riesce a vivere con spensieratezza la conoscenza con i suoi corteggiatori. La crisi e le lacrime della tronista hanno scatenato il web che hanno provato a capire il motivo del suo malessere. Secondo diversi utenti, tutto sarebbe legato a Manuel Maura, l’ex fidanzato a cui ha detto addio lo scorso giugno e al quale sembrerebbe essere ancora legata.

Quella tra Manuel e Francesca è stata una storia importante in cui non sono mancati i momenti di crisi a causa del tradimento di lui in seguito al quale hanno partecipato anche a Temptation Island. Tutte le volte, però, sono tornati insieme ma stavolta la rottura appare definitiva al punto che la Sorrentino ha scelto di accettare il trono. I corteggiatori, di fronte alle sue lacrime, hanno spiegato di essere pronti ad aspettare: Francesca riuscirà a superare il passato?