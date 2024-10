Uomini e Donne, dov’eravamo rimasti

Le puntate di Uomini e Donne si fanno sempre più scoppiettanti, tra nuovi ed ex protagonisti che, desiderosi di innamorarsi, si stanno facendo conoscere in tutte le loro sfaccettature. Prima di passare alle Anticipazioni di Uomini e Donne, facciamo un passo indietro per vedere dove eravamo rimasti con l’ultima puntata andata in onda il 30 settembre 2024. Tutto è partito con Mario Cusitore, che ha fatto il suo ingresso ufficiale al trono over, per la gioia di Gianni Sperti che ha insistito affinchè si mettesse in gioco. Tina Cipollari, invece, lo ha criticato per il suo percorso “falso” lo scorso anno con Ida Platano, ma ha ammesso di averlo visto cambiato.

Mario Cusitore ha spiegato di essere pronto per trovare la donna della sua vita e Maria De Filippi gli ha dato manforte, dicendo che forse per lui sarà più semplice entrare nel Trono Over dato il percorso meno rigido rispetto a quello Classico, in cui i partecipanti non possono per regolamento avere nessuna frequentazione fuori dal programma. Poi è stato dato spazio a Michele, uscito con Amal a Uomini e Donne, e con la quale si è trovato molto bene. La ragazza però vuole fare un’esterna anche con Alessio Pecorelli, dato che è scesa per corteggiare lui.

Anticipazioni Uomini e Donne 1 ottobre 2024, Armando Incarnato parla della figlia

Una delle voci che girano sulle anticipazioni di Uomini e Donne è quella secondo cui Armando Incarnato avrebbe utilizzato lo spazio nel programma per fare un appello accorato a Maria De Filippi. Ancora non si conoscono con precisione tutti i dettagli, ma secondo gli spoiler, il cavaliere napoletano si aprirà, raccontando la difficile situazione famigliare che lo sta portando ormai a non vedere più sua figlia, probabilmente per dissapori con la madre della bambina. Armando Incarnato si rivolgerà dunque a Maria De Filippi, chiedendole aiuto per superare questo momento di estrema difficoltà.

In effetti, nell’ultimo periodo sulla faccia di Armando si legge un’espressione pensierosa oltre ad averlo visto protagonista di un focoso scontro con Mario Cusitore. Nonostante lui sia quello di sempre, pronto e scattante a far uscire gli “altarini” tra i partecipanti di Uomini e Donne, il pubblico si è accorto che qualcosa nella sua vita privata non sta andando per il verso giusto. Lo scorso anno il cavaliere non aveva partecipato all’intera stagione, presentandosi solo i primi mesi in modo piuttosto discontinuo. Che fossero quelli i problemi che stava silenziosamente affrontando?

Uomini e Donne 1 ottobre 2024, Gemma viene rifiutata da un cavaliere

Anche Gemma Galgani sembra di nuovo attivissima in questa nuova stagione di Uomini e Donne, che la vede protagonista assoluta ancora una volta come gli anni passati. Il suo percorso si è aperto con diversi corteggiatori, ma neanche stavolta Cupido sembra essere riuscito a scagliare la freccia nel modo giusto. Infatti, pare che uno dei cavalieri scesi per lei, Valerio, riceverà uno schiaffo dalla dama dopo averle regalato un completino intimo comprato insieme ad un’altra donna, come mostrerà una video-segnalazione. Poi c’è Raffaele, che era entrato a Uomini e Donne per corteggiare Barbara, la quale l’ha rifiutato.

Gemma l’ha implorato di restare per lei, rendendosi conto di averlo già conosciuto nella stagione 2017/2018 periodo in cui la conoscenza era finita per mancanza di attrazione. Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano del rifiuto di un cavaliere nei confronti di Gemma e si ipotizza sia proprio Raffaele, dato che è l’unico del parterre maschile con cui la dama torinese sta uscendo. Per lei si presenterà però un altro uomo, ma si vocifera l’ennesimo flop in quanto a “interesse”.