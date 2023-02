Francesca Tagliapietra, ballerina suicida a 17 anni/ Sogni infranti da pandemia Covid

Francesca Tagliapietra, ballerina di 17 anni, si è suicidata a Venezia. Il suo corpo, come riportato da Il Messaggero, è stato trovato martedì mattina ai giardini della Biennale, dopo che la sera prima si era allontanata da casa senza dire nulla ai genitori su dove stesse andando. Mamma Monica, papà Paolo e il fratello Alvise avevano denunciato la scomparsa, sperando che potesse essere presto rintracciata. Ciò, però, non è accaduto e la drammatica notizia ha gettato nel lutto la comunità di Spresiano, in provincia di Treviso, di dov’era originaria.

A dare il triste annuncio è stato il papà, che è assessore comunale con deleghe a Scuola, Cultura, Ambiente e Servizi demografici. “La pubblico qui per poter raggiungere e informare anche le persone più lontane ma vi chiedo l’umana pietà di astenervi da commenti, curiosità, visite, telefonate e domande. Grazie”, ha scritto con a corredo la foto dell’epigrafe. Innumerevoli i messaggi di cordoglio.

Francesca Tagliapietra, ballerina suicida a 17 anni: chi era

I funerali di Francesca Tagliapietra, la ballerina di 17 anni suicida a Venezia, si sono svolti questa mattina, mentre ancora in tanti si domandano cosa abbia portato la ragazza a compiere l’estremo gesto. Era una vera e propria promessa della danza, tanto che nel 2019 era riuscita a passare la selezione per entrare al corso del Teatro dell’Opera di Roma. In 3 su 70 ce l’avevano fatta. L’esperienza nella Capitale, tuttavia, era durata circa quattro mesi. A interromperla bruscamente, infatti, era stato il Covid-19. Con l’avvento del lockdown, la ragazza era tornata dalla sua famiglia a Spresiano, in provincia di Treviso.

Il sogno di diventare una ballerina professionista si era infranto, ma nonostante ciò ha continuato a danzare nella sua terra di origine. “Estremamente talentuosa e intelligente. Una delle anime più belle e gentili. Non avrei saputo indicare un difetto. Quanto accaduto ci sconvolge”, così la ricorda Jessica Rosso, direttrice e insegnante della scuola Angeli danza di Susegana. I disagi che aveva dentro di sé, tuttavia, hanno spezzato prematuramente la sua vita.











