Francesco Arca ospite a Sanremo 2023/ Il nuovo ruolo dell’ex Uomini e donne

Sanremo 2023, Francesco Arca é nel cast degli ospiti? La chicca di anticipazioni tv

É reduce dalla puntata epilogo di Fosca Innocenti 2 e, intanto, Francesco Arca é tra i preannunciati ospiti di Sanremo 2023. La kermesse musicale live dal Teatro Ariston della riviera ligure é pronta ad accogliere la gara dei 28 Big, tra cui Cugini di Campagna all’attacco della Generazione zeta rappresentata da LDA. Ed é Davide Maggio (il sito DavideMaggio.it, ndr) a spoilerare la presenza del bel moro della fiction Mediaset ‘Fosca Innocenti’ con Vanessa Incontrada tra i protagonisti. A quanto pare il ruolo anticipato nel cast di Sanremo 2023, per Francesco Arca, é quello di ospite per la quota Best Italian Act. La presenza al Festival per l’ex tronista di Uomini e donne é anche occasione promozionale della nuova fiction Rai che attende l’attore dallo sguardo magnetico, Resta con me.

Lo spoiler tv su Francesco Arca e Sanremo 2023

Le puntate della fiction di Rai 1, salvo cambiamenti repentini di programmazione TV, sono previste per domenica 19 febbraio e un totale di otto serate di messa in onda. Nell’opera, Francesco Arca interpreta il vice questore Alessandro Scudieri della Mobile di Napoli. E per la quota gossip, un curioso retroscena non può mancare: la fiction Resta con Me con Francesco Arca in origine veniva titolata Angeli della Notte. Descritta, peraltro, come “Una sorta di thriller”. La serie TV è un prodotto di Paolomar in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com.

Francesco Arca é quindi ospite anticipato al debutto sul palco del Festival, nell’evento di Sanremo 2023. Ebbene sí, un nuovo traguardo é previsto all’orizzonte per l’attore toscano, quello dell’apparizione al Festival della canzone italiana targato RaiUno. Questo, dopo la popolarità raggiunta in TV grazie alla partecipazione a Uomini e donne nel ruolo di tronista. Al 2004, più precisamente, risale il debutto al dating-show di Maria De Filippi. Occasione in cui Francesco Arca, spoilerato ospite senese a Sanremo 2023, avviava la sua ricerca dell’amore e concludeva il percorso con la scelta: Carla Velli. L’inizio di una storia d’amore che di lì a poco si rivelava per gli ex Uomini e donne fugace, destinata a durare poco.

E per la quota anticipazioni TV, é d’obbligo svelare in anteprima ai lettori che é previsto un ritorno di Francesco Arca sulle reti Mediaset. La terza stagione della fiction di Canale 5 ci sarà per lui, come confermano gli spoiler della collega attrice Vanessa Incontrada forniti a TV, Sorrisi & canzoni. Cresce l’attesa, quindi, per Sanremo e Fosca Innocenti 3.











