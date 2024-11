Francesco Arca: “Quando stavo con Laura Chiatti…”

Personaggio televisivo, attore e modello, Francesco Arca è uno dei sex symbol del mondo del cinema italiano. Ma come è cominciata la sua carriera? “Quando stavo con Laura Chiatti, la seguivo sui set, la guardavo mentre si preparava per interpretare i vari personaggi e ho cominciato a provare un certo brivido. Così mi sono detto: perché non provarci?” ha raccontato l’attore, che dunque ha deciso di intraprendere la carriera televisiva dopo aver preso spunto dalla sua ex fidanzata, al quale è rimasto molto legato anche al termine della loro storia d’amore, tanto che anche le rispettive famiglie sono molto legate e i figli amici tra loro.

Francesco Arca è stato fidanzato con donne splendide, non solo Laura Chiatti: ha avuto storie anche con Carla Velli, Jennipher Rodriguez, Anna Safroncik e Irene Capuano, diventata poi la madre dei suoi figli. Nel dicembre 2013, infatti, è ripartita la relazione tra Francesco Arca e Capuano, dalla quale l’attore ha avuto due figli, Maria Sole, nata il 1 settembre 2015 e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018. Francesco è uno splendido papà, profondamente innamorato dei suoi figli.

L’amore tra Irene Capuano e Francesco Arca: “La mia famiglia è la mia forza”

Parlando della compagna, Irene Capuano, madre dei suoi figli, Francesco Arca ha dichiarato: “La mia famiglia è la mia forza ma anche la mia debolezza. Quando li vedo prendo tanta energia e quando mi allontano… Irene è una roccia perché ha sopportato tanto. Ci conosciamo da 17 anni e c’è sempre stata per me. Anche quando mi sono dovuto allontanare da casa, lei, con due figli piccoli, non me l’ha mai fatta pesare”. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2004 ma non erano pronti ad amarsi: si sono così rincontrati dopo dieci anni, dando vita ad una splendida famiglia. Nonostante il loro legame, ancora non si parla di matrimonio: forse arriverà, ma non adesso.