Francesco Arca: “Vivo sempre col dubbio di non essere all’altezza”/ Il dramma del padre e la dedica dell’ex

Francesco Arca, il monologo a Le Iene: dalla morte del padre alle donne della sua vita

Ospite nel nuovo appuntamento de Le Iene, Francesco Arca è il protagonista del nuovo monologo, ormai momento cult dello show di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Un minuto e mezzo in cui Francesco parla di amore, delle donne della sua vita e del dramma del suo papà “morto troppo presto.

“Le mie donne mi hanno insegnato tutto, – ha spiegato l’attore, protagonista della fiction Fosca Innocenti – a fidarmi del mio intuito, ad essere generoso, soprattutto a stare in contatto con le mie emozioni.” E ha continuato; “Crescendo con loro ho imparato a dubitare del cliché dell’uomo forte, l’uomo che vive senza dubbi, indecisioni… il classico stereotipo del maschio alfa. Può essere che qualcuno di voi ha questa immagine di me ma devo confessarvi che non è così. A me basta una foto dei miei figli per farmi commuovere fino alle lacrime” (Francesco ha due figli, Maria Sole e Brando Maria, avuti dalla compagna Irene Capuano).

Francesco Arca confessa: “Vivo col dubbio di non essere all’altezza”

Francesco Arca si racconta senza fronzoli nel suo monologo a Le Iene, portando alla luca anche qualche insicurezza: “Io vivo ogni istante con il dubbio di non essere all’altezza”. Arca spiega però di essere arrivato negli anni ad una consapevolezza importante. “Nella mia vita ho scelto di accettare le mie paure, le mie fragilità, – e conclude – e di accettare che ci sarà sempre qualcuno migliore di me. Ho scelto di accettare quello che sono, con le mie paure e fragilità. Provateci anche voi”. Un monologo che ha toccato il cuore di molti, tra cui la sua compagna Irene Capuano che gli ha scritto “Fiera di te”, e la sua ex Laura Chiatti che ha commentato con un “Tu sei magia”.

