Francesco Arca: “Volevo fare paracadutista come papà”/ “Ferzan Ozpetek incredibile…”

Francesco Arca ha parlato in diretta tv ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda oggi, 19 febbraio 2023. L’attore ha innanzitutto rivelato di avere deciso tardi di fare questo tipo di mestiere: “Mio padre era un paracadutista e per emulazione e amore della sua divisa il mio sogno era quello di replicare la sua carriera. Poi, una serie di eventi mi ha portato lontano da questo sogno che avevo e ho abbracciato un altro tipo di percorso, per quanto sia stato difficile. Riguardando i passi che ho fatto, posso dire che è stato veramente bellissimo”.

FRANCESCO ARCA: “L’INCONTRO CON OZPETEK È STATO INCREDIBILE, LUI MI HA TRASMESSO L’IMPORTANZA DEL SAPER AMARE”

Successivamente, Francesco Arca, di fronte alle telecamere di Rai Uno, ha rivelato che il regista che più ha cambiato la sua vita, sia a livello artistico sia a livello privato, è stato Ferzan Ozpetek: “L’incontro con lui è stato incredibile da un punto di vista di vita. Ogni regista ti lascia un insegnamento e lui mi ha trasmesso l’importanza del saper amare, del saper accogliere e del sapersi responsabilizzare all’interno dell’amore. Me l’ha insegnato mentre giravamo, perché lui è tutto questo”.

