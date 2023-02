Irene Capuano, compagna Francesco Arca/ Lui “tre anni lontani ma poi…”

Irene Capuano e Francesco, una storia d’amore tambureggiante: così dopo la rottura scoppiò di nuovo l’amore

Irene Capuano è la compagna di Francesco Arca. La relazione sentimentale tra l’attore e l’ex modella è cominciata più di vent’anni fa, quando i due ragazzi erano giovanissimi e si sono incontrati per la prima volta. Dopo il passaggio a Uomini e Donne, tra Irene e Francesco è cominciata la frequentazione di un anno, poi “ci siamo rimessi insieme nel 2010, ma è durata fino al 2011“. Quindi tre anni lontani l’uno dall’altra e poi, ancora, l’incontenibile batticuore che li ha riavvicinati: “Dopo tre anni di lontananza, nel settembre 2013, è scoppiato di nuovo, per la terza volta, l’amore tra noi. Come dire che la fiamma ora arde di più”, la ricostruzione fatta tempo fa da Francesco Arca, oggi ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In per raccontare la nuova fiction, Resta con Me, che lo vede protagonista stasera proprio su Rai Uno. Irene Capuano e Francesco Arca non si sono mai sposati, hanno però messo al mondo due figli: Maria Sole di sette anni e il piccolo Brando Maria che compirà cinque anni il prossimo 6 aprile.

Irene Capuano, compagna Francesco Arca/ L'amore e la nascita dei figli

Irene Capuano, ecco chi è la compagna di Francesco Arca, quell’esperienza a Uomini e Donne per corteggiare Fernando Vitale

Per quanto riguarda la vita privata e le informazioni biografiche di Irene Capuano, sappiamo che è nata a Roma il primo dicembre del 1978 e dopo una fase nella moda e in tv come corteggiatrice a Uomini e Donne (il tronista non era Arca, bensì Fernando Vitale) attualmente si occupa di abbigliamento e gestisce un portale di vendita online. Il rapporto con Francesco procede a gonfie vele, grazie all’ironia con la quale affrontano ogni cosa.

Francesco Arca/ "Uomini e Donne? Ero incosciente. Oggi mi sento a mio agio sul set"

Irene, non a caso, si è resa protagonista di uno scherzo ai danni del compagno, in passato, con la complicità delle Iene, dove la figlia veniva coinvolta in una sorta di “Uomini e donne bambini”, con un provino che aveva fatto perdere le staffe a Francesco. Prima di innamorarsi di Irene Capuano, Francesco Arca aveva avuto una storia con Laura Chiatti, oltre ad una storia con la collega Anna Safroncik.

LEGGI ANCHE:

Francesco Arca ospite a Sanremo 2023/ Il nuovo ruolo dell'ex Uomini e donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA