FRANCESCO BERTOLI/ Bocciato dalla Pettinelli: “hai frecce più forti…” (Amici 19)

Francesco Bertoli è il primo protagonista del torneo dei migliori. Il cantante sceglie di sfidare Jacopo. Mentre Francesco sceglie di cantare un proprio inedito, Jacopo sceglie una cover andando a posizionarsi direttamente di fronte all’insegnante Anna Pettinelli, chiamata a giudicare la sfida. Un modo per ringraziare l’insegnante che lo starebbe aiutando a tirare fuori il suo talento. La Pettinelli, però, lo giudica un “gesto ruffiano” invitando l’allievo a tornare al centro dello studio dal momento che non canterà solo per lei, ma anche per il pubblico. “Francesco, secondo me, ha sbagliato la canzone perché secondo me hai frecce più forti al tuo arco”, dice l’insegnante che decide di assegnare la vittoria a Jacopo che l’ha convinta di più con la sua esibizione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

FRANCESCO BERTOLI PROMOSSO AGLI ESAMI DI SBARRAMENTO AD AMICI 19

Francesco Bertoli ha spiegato le ali per volare alto e adesso i fan di Amici 19 possono davvero iniziare a crederlo e sperarlo alla luce di quanto è successo questa settimana. Il bel cantante dai capelli bianchi è stato sempre in bilico ma non via della mancata voce quando per il modo con il quale si pone sul palco. Il suo talento è sotto gli occhi di tutti sin dalla sua partecipazione a X Factor (all’epoca con la band dei Jarvis) ma adesso sembra che per lui sia arrivato il momento di voltare pagina e guardare avanti con un sorriso. A porsi tra lui e un 2020 all’insegna di Amici 19 c’erano gli esami di sbarramento come annunciato più volte nel corso di questa settimana. Maria De Filippi prima e Rudy Zerbi dopo hanno messo i ragazzi davanti a questo ostacolo annunciando anche che due di loro non sarebbero arrivati alle vacanze di Natale con addosso la maglia del programma e tra loro c’era anche Francesco Bertoli.

ANNA PETTINELLI SPRONA FRANCESCO BERTOLI AD AMICI 19

Il cantante è stato preso di mira per via del suo cuore chiuso in una scatola da cui le emozioni non riuscivano proprio a venire fuori e gli insegnanti di Amici 19 hanno cercato in tutti i modi di farli venire a galla convocando addirittura suo padre. Lo stesso ha rivelato che le ultime delusioni subite da Francesco Bertoli hanno messo a dura prova il suo ragazzo tanto da costringerlo a chiudersi in un bozzolo che non lascia trasparire nemmeno il suo talento. Anna Pettinelli ci ha sperato tanto in una sua rinascita e finalmente venerdì, proprio lei, ha preso in mano la situazione anche durante l’esame di sbarramento portando a casa importanti risultati. Francesco Bertoli si è esibito su Roxanne ma dopo le prime note la Pettinelli ha fermato la musica spingendo Francesco ad osare prima di lasciarci le penne e tornare a casa. La musica è ripartita, il cantante si è esibito e i professori lo hanno mandato in sala relax non prima di averlo invitato ad osare e mostrare il suo coraggio facendolo cantare senza maglietta per “spogliarsi”.

FRANCESCO BERTOLI IN MUTANDE CONQUISTA LA PETTINELLI AD AMICI 19

Tornato in sala relax e raccontato tutti ai compagni, Francesco Bertoli viene trascinato in bagno e subito trasformato per tornare in studio ed osare mostrando il coraggio di cui è capace per combattere per il suo posto ad Amici 19. Il risultato? Si è presentato in mutande in studio con un piccolo asciugamano pronto a nasconderle mentre tutto il resto del suo corpo era scoperto e i capelli tirati indietro in stile Valentin. In quel modo si è lanciato in una nuova esibizione di Roxanne lasciando Rudy Zerbi senza parole mentre Alessandra Celentano sembrava molto colpita dal suo colpo di testa. Fatto sta che tutto questo Anna Pettinelli lo ha apprezzato e, insieme ai suoi colleghi, lo ha promosso ma invitandolo a prendere in mano il suo coraggio perché non solo loro che possono insegnarglielo.



