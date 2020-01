Francesco Bertoli/ Vince contro Stefano e scoppia la lite! (Amici 19)

Francesco Bertoli è in pieno recupero ad Amici 19. Il ragazzo timido e impacciato che all’inizio di questo percorso nella scuola ha richiesto addirittura l’intervento di Anna Pettinelli e del padre, ha lasciato il posto a qualcuno che nemmeno i suoi compagni riconoscono più tanto che proprio nel pomeridiano del giovedì è scoppiata la lite in sala relax. In particolare, tutto è nato nel momento in cui il cantante è tornato in sala dopo aver vinto una sfida con Stefano. Fin qui tutto normale se non fosse che proprio il risultato della sfida abbiamo alzato la tensione a cominciare da Martina che non riesce proprio a rimanere in silenzio e si lancia in un’arringa contro il suo compagno accusandolo di essere falso senza capire bene come possa aver fatto a vincere una sfida contro Stefano: “Chi può preferirti a lui?”. La frase di Martina ha fatto infuriare Francesco che ha subito risposto sottolineando come in questa scuola sia poco apprezzato, almeno da parte dei compagni. Clicca qui per vedere il video del momento.

TUTTI CONTRO FRANCESCO BERTOLI AD AMICI 19 MA LUI E’ ANCORA TRA I MIGLIORI!

A questo punto la lite è servita e anche se Francesco Bertoli avrebbe voluto andare via, Martina lo ha fermato al grido di: “Inizia a fare l’uomo anziché scappare”. A non convincere i ragazzi di Amici 19, almeno parte di essi, è il cambiamento del cantante che da ragazzo insicuro e timido è diventato spigliato e intraprendente, che le insistenze e il lavoro di Anna Pettinelli abbia fatto il suo corso? I compagni non la pensano così e alle idee di Martina si aggiungono anche quelle di Jacopo Ottonello, che chiede spiegazioni in merito al suo cambiamento, e poi quelle di Nyv: “è molto strano che da quando siamo qui dentro tu sia cambiato da cosi a cosi”. Francesco a questo punto ha pensato bene di difendersi: “Non ho mai detto di essere timido, mi sentivo a disagio le prime volte. Io sono così”. I dubbi con questa frase si dissiperanno o davvero Francesco Bertoli ha marciato sulla questione finendo col fare sul serio adesso che l’imbuto si sta stringendo?

