Francesco Boccia “Tornerò a vivere a Bisceglie”/ Nunzia De Girolamo: “Famiglia allargata? Grazie a lui”

E’ iniziato ieri il nuovo programma di casa Rai, “Avanti Popolo“, condotto da Nunzia De Girolamo e per l’occasione è stato ospite il marito della stessa conduttrice, l’esponente del Partito Democratico, capogruppo al Senato e già ministro, Francesco Boccia. Tanti gli argomenti toccati, a cominciare dal ruolo delle donne: “La nostra società è maschilista. Bisogna essere sinceri”, con la replica della compagna: “Tutte bellissime parole ma io devo interrompere perché penso che questo paese lo si cambia con il buono esempio e quando ho partorito Gea (la figlia nata dalla coppia), il congedo parentale l’ho preso io e tu sei andato al lavoro. Anzi per essere precisa dopo una settimana sei andato a vedere una partita di pallone insieme a mio padre. Bell’esempio di maschio”.

RIFORME/ 2. Boccia (Pd): serve un confronto parlamentare, farle non spetta al Governo

Sul salario minimo, invece, Boccia spiega perchè il Pd vorrebbe introdurlo, invitando quindi il Governo ad appoggiare le idee di Elly Schlein, ma anche in questo caso Nunzia De Girolamo sembra dissentire: “Devo fare l’avvocato del diavolo, siete stati un sacco di anni al governo con un sacco di governi diversi, ma perché non l’avete fatto voi questo salario minimo?”.

Riforme istituzionali, Meeting Rimini 2023/ Diretta video incontro: Romeo Lupi Boschi Boccia Foti Patuanelli

FRANCESCO BOCCIA: “IL VIDEO DELLA CGIL DI MELONI…”

La replica dell’ospite: “Questa cosa mi dispiace che la dica tu, questa è la retorica, secondo me sbagliata, che utilizza la destra in questo momento dimenticando che nei governi in cui è stato il Pd per ragioni diverse”, ricordando che “c’è stata anche la Lega, c’è stata Forza Italia” riferendosi ai governi precedenti, con chiosa finale della conduttrice: “ma non vi siete fatti la domanda che probabilmente in alcuni governi non ci dovevate entrare?”.

Insomma, un vero e proprio duello senza esclusione di colpi, fino a quando Boccia parla degli insulti al premier Giorgia Meloni da parte di alcuni esponenti della CGIL, video che è stato rilanciato dallo stesso presidente del consiglio: “Pubblicare questo video e poi dire ‘ditemi se siete d’accordo’ non è segno di grande stile”. Nunzia De Girolamo domanda: “Non doveva pubblicarlo secondo te?”, e lui replica: “Se facciamo le vittime”. Nel cors

RIFORME/ Presidenzialismo e autonomia, i primi "nemici" sono i sondaggi

FRANCESCO BOCCIA: “MAMMA E PAPA’…”

Quindi la conduttrice ribadisce il concetto iniziale: “C’è un tema: probabilmente se il presidente del consiglio fosse stato uomo quelle frasi non sarebbero state dette. Cerca di ascoltare. Ti sto dicendo una cosa: se una donna fa il presidente del consiglio. Ogni volta che una donna è esposta c’è la tendenza a dire puntini puntini puntini. Non si fa mai con voi” chiude la conduttrice. Nel corso della chiacchierata si è parlato tanto anche della guerra in Israele, e Francesco Boccia ha detto di sentirsi personalmente coinvolto, lui che era stato a Gaza più di 20 anni fa quando era un giovane docente universitario: “Speravamo tutti che andasse diversamente nel senso che le speranze dei giovani palestinesi allora coincidevano le speranze dei giovani israeliani e invece la politica non è stata all’altezza ed è successo quello che abbiamo visto negli anni”.

Chiusura dedicata alla sua Bisceglie: “Mi manca, lo sai, è un cordone ombelicale, nelle varie città mi sento sempre ospite. Mi piace stare con papà e mamma, mi rendo conto che il tempo passa, non ce ne è tanto, e ho la fortuna di averli ancora. Voglio tornare a Bisceglie? Quando sarà sì…” e Nunzia De Girolamo ha replicato: “Allora ci andrai da solo, io pensavo scherzassi”, e lui ribatte: “Sai che quando mi ritiro sai dove trovarmi”. Nunzia De Girolamo ha poi mandato in onda una foto dei figli del marito del precedente matrimonio e del loro, ringraziando il compagno: “Insieme abbiamo fatto un miracolo per tenere questi tre figli insieme e approfitto della tv per dire grazie, non ero pronto ad una famiglia allargata, ti dico grazie” e lui ha risposto: “Confesso che non me l’aspettavo”, visibilmente emozionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA