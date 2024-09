Francesco Boccia, chi è il marito di Nunzia De Girolamo e attuale capogruppo del PD

Francesco Boccia, marito di Nunzia De Girolamo, è un politico italiano attualmente capogruppo del Partito Democratico al Senato. Nato a Bisceglie, classe 1968, tra i più importanti incarichi politici spicca l’elezione alla Camera dei deputati in occasione delle elezioni politiche dell’aprile 2008, nella lista del PD per la circoscrizione XX1 (Puglia). L’esperienza nel partito prosegue l’anno successivo, il 2009, quando viene eletto componente dell’Ufficio di Presidenza del Gruppo PD alla Camera come Segretario e Coordinatore delle Commissioni Economiche alla Camera per il PD.

Nunzia De Girolamo, chi è e carriera/ Dalla politica alla tv: Ciao Maschio, Estate in diretta e non solo...

Nel 2019 arriva l’incarico da Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II; negli anni successivi, quelli segnati dalla pandemia di Covid-19, Francesco Boccia è stato coordinatore dei rapporti tra Governo, Regioni ed enti locali durante il periodo del lock-down per affrontare la crisi sanitaria. Nel 2023, in seguito all’elezione di Elly Schlein come nuova segretaria del PD, viene eletto capogruppo del partito al Senato. Oltre alla carriera politica, Boccia si è anche distinto in veste di ricercatore, economista nonché autore di pubblicazioni scientifiche riguardo agli enti locali italiani.

Nunzia De Girolamo: "Mio marito Francesco Boccia? Corteggiato a lungo, mi ha fatto patire"/ "Futuro in TV…"

Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo: “È stato un colpo di fulmine“

Sul fronte privato, Francesco Boccia è il marito di Nunzia De Girolamo, che anche lei in passato ha lavorato nella politica prima di trasferirsi in televisione e diventare una conduttrice. La coppia si è sposata in municipio nel dicembre 2011 e l’anno successivo, nel giugno 2012, hanno dato il benvenuto alla loro figlia Gea. Ma come si sono conosciuti i due? A raccontarlo è stata la stessa De Girolamo, in un’intervista rilasciata a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio poche settimane fa.

Chi è Nunzia De Girolamo/ "È stata la politica a lasciare me: tradita in una 'notte dei lunghi coltelli'"

“Tra me e Francesco è stato un colpo di fulmine. Siamo stati invitati ad un convegno a Napoli, sono salita su questo palco e me ne sono innamorata. Andando via, sapevo che non avrei mai più dimenticato quell’incontro. Lui? Era un maschio alfa un po’ disordinato che mi ha fatto un po’ patire“, ha raccontato la conduttrice. Poi ha aggiunto: “A fare la prima mossa sono stata io con un’email, perché lui non mi ha chiesto il numero. Abbiamo continuato a scriverci per mesi e lui non mi ha mai chiesto il numero o di uscire. Poi un giorno mi dice: ‘Forse è arrivato il momento di uscire’. Ci siamo sposati dopo 4 anni“.