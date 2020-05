Francesco Broccolo “OMS finanziò laboratorio Wuhan”/ Video, Giordano “non lo sapevo!”

Pubblicità

La notizia, rivelata nel corso della recente puntata di “Fuori dal Coro”, trasmissione di successo di Rete 4 condotta da Mario Giordano, ha fatto trasalire milioni di telespettatori, vista e considerata soprattutto la fonte da cui essa proviene: si tratta di Francesco Broccolo, stimato virologo il cui volto è ormai divenuto estremamente familiare a tutti gli italiani, abituati a vederlo intervenire nel corso di numerose trasmissioni televisive, non ultima “Live – Non è la D’Urso”. Il professor Broccolo si è reso protagonista di un’affermazione che ha fatto e farà discutere e che noi vi riportiamo integralmente, senza alcuna modifica di sorta: “L’OMS mi risulta che abbia finanziato il laboratorio di Wuhan“. Un’autentica bomba, che ha colto di sorpresa anche il presentatore-giornalista Giordano, il quale, dopo aver ripetuto la frase pronunciata dal suo ospite, quasi a volersi accertare di avere capito bene e di non essere vittima di un misunderstanding, ha detto: “Abbiamo raccontato tante malefatte dell’OMS, ma questo sinceramente non lo sapevo. Andremo a indagare“. Chiaramente, al momento non si può parlare di fatto certo, in quanto mancano conferme in merito e soltanto un’eventuale inchiesta approfondita potrà far emergere la verità, sulla quale, secondo il professor Francesco Broccolo, vi sarebbero pochi dubbi…

“L’OMS mi risulta che abbia finanziato il laboratorio di Wuhan” La notizia sconcertante data dal virologo Francesco Broccolo #Fuoridalcoro pic.twitter.com/0XudOta9sP — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) May 26, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA