Francesco Chiofalo: come sta dopo il malore?/ “Quattro giorni terrificanti, ora…”

Francesco Chiofalo: il racconto del malore

Francesco Chiofalo torna sui social e risponde alle domande dei fan svelando come si è reso conto di ciò che stava accadendo al suo corpo prima del ricovero in ospedale e rassicurando tutti sulle sue condizioni. Chiofalo racconta che, mentre si trovava in discoteca come guest star, non è più riuscito a muovere il piede con la gamba paralizzata. “Guardando il braccio sono sbiancato perchè ho capito che non era normale ciò che mi stava accadendo. E’ stata una brutta esperienza”, racconta Francesco.

Dopo il malore e il trasporto in ospedale, per Chiofalo sono arrivati giorni difficili da affrontare anche dal punto di vista psicologico come racconta lui stesso. “I quattro giorni in cui la gamba e il braccio mi tremavano sono stati terrificanti specialmente a livello psicologico” – ha ammesso Francesco. “Non vi nascondo che la mattina del terzo giorno, quando ho visto che avevo ancora la gamba e il braccio paralizzati, ho pensato al peggio. L’ho vissuta malissimo“, ha aggiunto.

Francesco Chiofalo: “Fortunatamente ora sto meglio”

Dimesso dall’ospedale, avendo perso in parte la sensibilità, Francesco Chiofalo ha dovuto usare le stampelle che, oggi, non usa più. Francesco, inoltre, ha sottolineato di non seguire nessun tipo di terapia perchè si sta sottoponendo a tutti i controlli necessari per capire cosa possa aver causato il problema.

“Fortunatamente ora sto meglio però non mi sono ancora ripreso del tutto” – ha aggiunto ancora. “Ma sono molto ottimista. Sto migliorando giorno per giorno“, ha svelato aggiungendo di aver avuto vicino la fidanzata Drusilla Gucci di cui è innamoratissimo.

