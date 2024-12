Francesco Chiofalo continua a far parlare di sè. Che sia per i suoi innumerevoli interventi estetici o per le questioni d’amore, l’influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi è sempre al centro del gossip. Lui, seguito da migliaia di fan, ha una caratteristica: è imprevedibile. Oggi, infatti, ha una nuova fidanzata, Michelle Comi. Anche lei sempre al centro della cronaca rosa per le sue dichiarazioni inaspettate sull’essere femminile e sul suo modo di vedere la vita. Oggi i due si frequentano e poco fa sono uscite le prime foto della coppia.

Francesco Chiofalo e Michelle Comi sono fidanzati? La risposta è positiva. I due sono stati paparazzati mentre si trovavano in un bar per conoscersi meglio, e dopo qualche minuto la foto ha iniziato a fare il giro del web. A rimanere a bocca aperta per via dello scatto, non sono stati solo i fan ma anche la sua ex fidanzata Drusilla Gucci. Quest’ultima non ha tardato a reagire a quanto ha visto e non si è di certo trattenuta, scrivendo un commento al veleno su Instagram.

Nonostante Francesco Chiofalo e Michelle Comi non si sono mai mostrati pubblicamente, la foto che li ritrae insieme ha già influenzato tutto il web. Questo, a discapito del fatto che lo stesso influencer aveva dichiarato di non voler mettere “in piazza” i suoi sentimenti. “Sono fidanzatissimo“, spiegava poco tempo fa: “lei è una ragazza davvero bellissima e una persona stupenda“. Francesco Chiofalo aveva poi continuato spiegando che la sua nuova fidanzata è una ragazza famosa con tantissimi followers e influencer: “Probabilmente la maggior parte di voi la conosce e in tanti la seguite anche“.

Chiaramente, i fan hanno capito sin da subito che si trattava di Michelle Comi. Ma come ha reagito Drusilla Gucci a questa nuova storia d’amore? Di certo non bene! L’ereditiera ha pubblicato sulle storie di Instagram una foto del giornale che li ritrae insieme scrivendo testuali parole: “Quando il tuo ex passa dalle stelle alle stalle in un attimo“. Insomma, una bella frecciata per la nuova coppia. Di contro, Chiofalo sembra felicissimo: “Dopo tante batoste prese in amore in questi anni nelle mie relazioni passate”. E ancora: “Spero davvero di aver trovato la persona giusta e la donna della mia vita”.