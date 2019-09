Francesco Chiofalo, incidente al piede/ “Discutevo con Antonella Fiordelisi e..”

Il botta e risposta tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non si arresta. Sono trascorso ormai alcuni giorni da quando su Instagram una Fiordelisi in lacrime ha annunciato il tradimento del suo fidanzato. Da allora abbiamo assistito alle accuse di lei e ai tentativi di Francesco di riconquistarla. Il lieto fine però non è arrivato e, anzi, Francesco e Antonella di recente si sono reciprocamente accusati in modo molto forte. Oggi, però, un nuovo capitolo si aggiunge a questa lunga vicenda che li vede protagonisti. È Francesco, con alcune stories pubblicate su Instagram, a tirare nuovamente in ballo la Fiordelisi, parlando di una ennesima discussione che avrebbero avuto proprio nelle ultime ore e che gli avrebbe causato un incidente al piede.

Brutta botta al piede per Francesco Chiofalo

Nelle stories pubblicate su Instagram, Francesco Chiofalo mostra infatti un piede pieno di lividi e molto gonfio. È lui stesso poi a spiegare cosa gli è accaduto: “Il weekend già parte alla grande con il piede gonfissimo, sembra una cornamusa. Per sbaglio, insomma, ho dato un colpo alla zampa del tavolo mentre ero al telefono con una certa persona…” Pur non facendo il nome di Antonella Fiordelisi, Francesco però fa capire che si tratti di lei. Infatti continua: “preso dalla discussione ho dato un calcio e questo è il risultato. Speriamo che non è fratturato, tra poco andrò al pronto soccorso…Se non si sgonfia toccherà ingessarlo!”, ha concluso Chiofalo nelle sue stories. Al momento, non ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla condizione del suo piede.

