Francesco Chiofalo, insultato per le posizioni dell’ex Selvaggia Roma/ “Ma cazz* c’entro? Ma chi la conosce”

Francesco Chiofalo preso di mira dal web: c’entra un Intervento mediatico dell’ex Selvaggia Roma

Reduce dall’ingaggio nel cast de La pupa e il secchione show 2022 condotto da Barbara D’Urso, format dove si é distinto per aver battuto il secchione Gianmarco Onestini ad una prova di cultura generale, l’ex pupo Francesco Chiofalo torna al centro dell’attenzione mediatica, e il motivo é una polemica che lo coinvolge insieme all’ex, Selvaggia Roma.

Quest’ultima, nota per aver preso parte insieme a lui a Temptation Island -dove a suo tempo i due mettevano in discussione la loro lovestory sotto gli sguardi indiscreti dei telespettatori – é finita al centro di una polemica web, sollevata in queste ore da chi le contesta un intervento segnalato da Trash Italiano online, in cui la capitolina si dichiara contraria alle adozioni da parte della comunità rainbow e quindi dalle coppie LGBTQ.

Nel mezzo della segnalazione di massa in corso a carico di Selvaggia Roma, c’é ora chi -tra i detrattori della 32enne, sarebbe disposto a scommettere che l’ex Francesco Chiofalo, possa condividere in qualche modo la posizione contraria alle adozioni rainbow assunta dalla ex Grande Fratello vip e futura neo mamma, che attende il primogenito concepito insieme al calciatore Luca Teti.

Ma all’onda di reazioni avverse che il web assume rispetto alla dibattuta posizione della futura neo mamma vip sulla comunità LGBTQ, Francesco Chiofalo prontamente replica tra le Instagram stories, prendendo le debite distanze del’ex Temptation Island, al grido stizzito: “Ma io che c’entro?”.

Lo sfogo di Francesco Chiofalo dopo le contestazioni della posizione anti-adozioni gay di Selvaggia Roma

“Sono stato inondato di insulti perché la mia ex ha dato un giudizio sulle adozioni gay -esordisce nell’intervento a difesa della sua posizione, dalle critiche generali circolanti, Francesco Chiofalo-. Addirittura sotto i commenti di questo post vengo menzionato più volte come se fossi io artefice della cosa che ha detto”. Quindi, l’interrogativo che lui si pone stizzito: “Se la mia ex che non vedo e non sento da anni dice questa cosa, ma io che ca* c’entro?”. Nel video di sfogo, poi, Francesco Chiofalo rimarca di non avere più niente da condividere con l’ex storica, che lui ha incontrato per l’ultima volta a Venezia 79, ovvero la 79edizione del Festival del Cinema di Venezia: “Non l’ho capito. lo questa non la vedo e non la sento da sette anni”.

E l’intervento di replica dj Francesco Chiofalo non é ancora finito. Perché poi l’ex Temptation Island rivela il curioso retroscena del saluto negato all’ex Selvaggia: “L’ho incontrata al Festival di Venezia e giravo la testa da un’altra parte. Per non salutarla facevo finta di non vederla. Ma chi la conosce proprio a questa”. Infine, il monito dell’ex pupo, che al contempo lancia l’ennesima frecciatina all’ex, a conclusione dello sfogo: “Per favore ragazzi non ve la prendete con me, perché sono discorsi che non intraprendo mai… perché sono più grandi di me”.

