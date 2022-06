Francesco Chiofalo, lo sfogo “Drusilla Gucci assente all’operazione? Hanno rotto”/ Ecco il motivo

Qualche giorno fa Francesco Chiofalo ha dovuto affrontare un’altra operazione al naso attraverso cui i medici hanno asportato una massa nera dai condotti nasali. L’influencer ha condiviso con tutti i suoi follower il momento pre e post-operatorio aggiornando sempre tutti in merito al suo stato di salute. Dalle storie del ragazzo in molti hanno notato una grande assenza: Drusilla Gucci.

In molti si sono chiesti se l’assenza della ragazza fosse dovuta ad un litigio con Francesco Chiofalo. La ragazza, infatti, non aveva gradito molto le avances fatte da Malena che ospite del programma per una sera ha proposto al ragazzo di passare una notte insieme nella villa dello show. A tal punto che l’ex pupo aveva raccontato ai suoi follower di aver preso una pausa di riflessione con la ragazza, ammettendo però: “Piano piano ci sitiamo risentendo”.

Il motivo per cui Drusilla Gucci era assente all’operazione di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono ritornati insieme e i due fidanzati hanno spiegato il perché la ragazza non era presente durante l’operazione del suo fidanzato. Francesco Chiofalo ha iniziato a spiegare la situazione attraverso le sue stories di Instagram.

“Lei aveva preso un impegno lavorativo molti mesi fa e a me hanno dato la data dell’operazione solo qualche giorno fa. Noi abbiamo subito notato che era in concomitanza con la mia operazione e io sono stato il primo a dirle di andare a lavorare”. Nessuna separazione per la coppia quindi, che è rimasta lontana in un giorno così importante solo a causa di alcuni impegni lavorativi.

