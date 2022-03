Francesco Chiofalo “Mi hanno trovato un’altra massa”/ Piange in diretta “È difficile”

Scoppia in lacrime Francesco Chiofalo in diretta a La Pupa e il Secchione Show 2022. In villa il pupo si è raccontato molto intimamente, svelando di non essere così felice come appare. “Purtroppo alterno momenti di depressione proprio qui dentro”, ha ammesso Chiofalo in un confessionale. Ha quindi raccontato cosa lo affligge: “Purtroppo prima di venire qua ho avuto un’altra bella notizia: mi hanno trovato un’altra massa e devo fare una biopsia perché bisogna capire cos’è. Non voglio dire di sentirmi sfortunato perché io ho superato un’operazione non semplice, quindi averla superata mi rende fortunato.” Finito il filmato, Francesco scoppia in lacrime, ribadendo di non vivere un momento facile.

La persona che però gli dà conforto, dandogli una grande forza è la sua mamma: “Io ho sempre cercato di seguire i tuoi insegnamenti e renderti orgoglioso di me, anche se non sempre ci sono riuscito.” ammette poi. In studio, però, arriva proprio la sua mamma, la signora Fortuna, che lo abbraccia con forza e lo incoraggia: “Devi stare tranquillo, sereno, ora viviti quest’esperienza, goditela, divertiti e non pensarci. Dopo ci pensiamo, dopo.” Un momento davvero molto toccante a La pupa e il secchione show 2022.

