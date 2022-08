Francesco Chiofalo sbotta “Truffato, macchina sfondata, ora il portafoglio”/ Ma poi…

Francesco Chiofalo disperato su Instagram: rubato il suo portafoglio

Disavventura conclusasi con un inatteso lieto fine per Francesco Chiofalo, che ha condiviso su Instagram un racconto che ha dell’incredibile. L’ex protagonista de La Pupa e il Secchione Show, nelle sue stories, ha infatti confessato ai followers di aver perso il portafoglio mentre stava facendo rifornimento di benzina: “Stavo facendo benzina al distributore automatico. Nel mentre mi arriva una chiamata […] e per rispondere appoggio il portafoglio sul tettuccio della macchina, finisco di fare la benzina e parto con il portafoglio sul tettuccio, e mi sono perso il portafoglio“.

Un periodo decisamente sfortunato, come rivela: “In questo periodo non so che mi sta succedendo: mi truffano 10.000 euro sul conto online, la salute non ne parliamo perché devono levarmi una palla dalla faccia, lascio la macchina parcheggiata, scendo di casa e la trovo tutta sfondata…“. Evidente la disperazione sul suo volto, specie quando riflette sul fatto che, oltre a pochi soldi, nel portafoglio erano presenti altri documenti: “Più ci rifletto e più ci penso: nel portafoglio c’erano 15 euro, nient’altro, solo documenti. Penso che il portafoglio sia caduto al tettuccio della macchina, sarà rimasto per terra, qualcuno sarà arrivato dopo e l’avrà trovato, e se lo sarà preso“.

Francesco Chiofalo, lieto fine pazzesco: “Hanno trovato il mio portafoglio“

La disavventura di Francesco Chiofalo si è però conclusa con un lieto fine pazzesco. Come da lui rivelato, infatti, una sua follower ha trovato il suo portafoglio e l’ha contattato su Instagram in Direct per avvisarlo. “Pazzesco una mia follower che mi segue da anni ha trovato il mio portafoglio e mi ha scritto per restituirmelo” ha scritto il personal trainer in una story. Alla quale ne hanno fatto seguito altre, in cui si dice grato alle persone che l’hanno aiutato in questo momento di difficoltà.

“Ormai avevo perso ogni speranza nel genere umano, invece mi sbagliavo – confessa – Esiste ancora qualcuno di buon cuore come questa mia follower […] Mi ha contattato per dirmi che aveva il mio portafoglio, quindi sto correndo da lei a prenderlo. Inutile dire che sono felicissimo“. Il lieto fine è arrivato con l’incontro tra Chiofalo e le persone che gli sono state d’aiuto: “Sono venuto dalle persone che hanno trovato il mio portafoglio: ragazzi mi avete salvato la vita. Sono la dimostrazione che esiste ancora qualcuno di onesto“.











