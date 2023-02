Francesco Chiofalo: “Selvaggia Roma? È finita perché mi ha tradito”/ “Aveva da mesi una relazione parallela”

Francesco Chiofalo: “La mia ex Selvaggia Roma? Ci siamo lasciati perché mi tradiva”

Francesco Chiofalo lancia un’altra bomba sui social. Dopo le dichiarazioni fatte su Antonella Fiordelisi nelle ultime settimane, l’influencer torna a parlare di un’altra sua nota ex fidanzata, la prima con la quale il pubblico televisivo l’ha conosciuto: Selvaggia Roma.

Selvaggia Roma/ "Ho perso il sogno di diventare mamma. Parlarne è una soluzione"

Sempre molto attivo sui social, Chiofalo ha aperto nelle ultime ore una box su Instagram affinché i follower potessero fargli qualche domande. In una di queste un fan gli chiesto il motivo della sua rottura con Selvaggia Roma, domanda di fronte alla quale Francesco ha deciso di raccontare tutto nei dettagli: “Perché mi ha tradito e preso in giro pesantemente!! – ha tuonato – Nel mentre convivevamo venni a scoprire che aveva a mia insaputa una relazione parallela che durava da mesi e mesi con un suo ex con cui si è lasciata anni fa…”

GF Vip, Francesco Chiofalo smentisce Antonella/ "Lei e Gianluca erano fidanzati e..."

Francesco Chiofalo, da Selvaggia Roma ad Antonella Fiordelisi: rivelazioni sulle sue ex

Parole forti quelle di Francesco Roma sulla fine della storia con Selvaggia Roma, di cui sul finale dichiara: “Infatti di lei ho un ricordo veramente pessimo.” Non idilliaco, d’altronde, è anche il ricordo della relazione avuta con Antonella Fiordelisi, soprattutto in virtù del rapporto che aveva col padre della gieffina.

Di recente Chiofalo è infatti tornato a parlare anche di Antonella, dichiarando che, per sua esperienza personale, ciò che la Fiordelisi prova per Edoardo Donnamaria non è amore: “Lei con me non faceva così, non è innamorata. – ha spiegato a ‘Non succederà più’ – Stava ben attenta a non farmi arrabbiare, non mi trattava male perché aveva paura di perdermi. Di Edoardo non gliene frega niente.”

Selvaggia Roma: "Antonella Fiordelisi? Molto insicura"/ "La storia con Donnamaria..."













© RIPRODUZIONE RISERVATA