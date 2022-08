Francesco Chiofalo, silenzio dopo il ricovero d’urgenza: come sta?/ Attacchi sul web, Guenda Goria lo difende

Francesco Chiofalo attaccato sui social: la difesa di Guenda Goria

Francesco Chiofalo è stato ricoverato d’urgenza in seguito ad una serata in discoteca. L’influencer ha fatto una diretta su Instagram con dei momenti delicati della sua salute: la corsa in ospedale, il trasporto in ambulanza e diverse scene. I video, sono finiti sotto attacco degli utenti che non hanno gradito che una cosa così privata finisse sui social.

Gary Busey si abbassa i pantaloni in un parco pubblico/ Il video choc dopo le accuse di molestie sessuali

A difenderlo Guenda Goria che ha dichiarato: “A chi critica Francesco perché condivide sui social i suoi momenti più difficili di salute, ricordo che la sua battaglia grintosa contro un brutto male sta dando forza a tantissimi ragazzi. Forza Lenticchio, un abbraccio”. La figlia di Maria Ruta aveva già augurato una pronta guarigione all’amico su Instagram: “Forza Francesco, teniamo monitorate le tue condizioni e contiamo che tu possa riprenderti al più presto”.

Dua Lipa compie 27 anni/ Look trasgressivo con i cristalli sui capezzoli

Francesco Chiofalo ricoverato: quali sono le sue condizioni e cosa è successo

Francesco Chiofalo è stato ricoverato la scorsa notte a Catania, in seguito a un malore. I fan sono in apprensione pechè non si conosce la natura del malore che lo ha colpito. Il volto televisivo aveva fatto delle dirette Instagram durante il trasporto in ospedale, in cui però non spiegava cose fosse successo.

Nonostante il silenzio di queste ore, in cui Chiofalo non ha più aggiornato i fan, e le mancate dichiarazioni di Drusilla Gucci, la sua fidanzata, a spiegare qualcosa in più sono i suoi amici. Deianira Marzano ha aggiornato i follower dichiarando: “Ragazzi non sento Francesco da stamane, come avete visto nel video lamentava la mancanza di sensibilità alla gamba. Ha avuto un tremore alla parte sinistra del corpo e mancanza di sensibilità neanche i medici riuscivano a capire cosa fosse”. Ad oggi, non si hanno notizie più recenti di queste sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo.

Alec Baldwin licenziato da Hollywood dopo sparo su set/ "Stress? Perso anni di vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA