Francesco Chiofalo spietato con Selvaggia Roma/ “Mai orfana e a me augurò la morte”

Francesco Chiofalo accusa la sua ex Selvaggia Roma: “Quando sono stato male fece intendere che lo meritato”

Francesco Chiofalo non dimentica i rapporti turbolenti con la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, ma ora che ha appreso la notizia dolce attesa ha voluto congratularsi con lei. Per farlo, il simpatico Lenticchio ha pubblicato alcune stories Instagram, integrando a queste però una serie di accuse roventi. “La mia ex Selvaggia è incinta, a prescindere da tutto sono contento quando si mette al mondo una vita, i bambini sono un dono di Dio. Sono contento”, ha commentato Francesco Chiofalo.

Selvaggia Roma: dura replica a Mirko Gancitano/ "É atroce l'ignoranza e la poca considerazione che date…”

Dopo non molto, però, l’ex di Selvaggia Roma ha ricordato alcuni momenti del loro rapporto che lo hanno ferito profondamente: “Quando ho avuto il tumore e sono stato male, pur di far parlare di sé è andata in giro a dirne di ogni, fece intendere che io meritavo la malattia, che se non mi fossi alzato dal letto a lei non sarebbe dispiaciuto”.

Selvaggia Roma incinta del primo figlio/ Luca Teti è il nuovo fidanzato dopo Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo e gli “auguri” a Selvaggia Roma: “Sarà una buona madre ma…”

Sempre nelle sue stories Instagram, Francesco Chiofalo ha poi appesantito il carico di accuse, sostenendo che Selvaggia, durante la sua esperienza al GF VIP, avrebbe raccontato tante bugie. “Ha fatto finta di essere orfana al GF VIP per impietosire le persone quando non è mai stata orfana, il padre abita a 10 minuti da casa sua e l’ha visto fino a qualche mese prima del GF VIP, ha inventato tutto”.

Ma ciò che Chiofalo non dimentica sono gli auguri di morte: “Mi ha praticamente pubblicamente augurato la morte. Questo denota una grossa cattiveria soprattutto se la auguri a una persona che sta male. Va bene, non sono una persona rancorosa, le auguro tutto il bene del mondo, penso possa essere una buona madre. Non è cattiva, sarà una buona madre. Le auguro tutto il bene del mondo, Selvaggia tanti auguri”.

Francesco Chiofalo: "Sono incaz*ato nero"/ "Ho subito una grave ingiustizia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA