Francesco Chiofalo Vs Ignazio Moser: “Senza personalità”/ “Colpa” della Fiordelisi…

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sembrano aver superato il momento di crisi causato dal presunto tradimento di lui. Oggi sono una coppia felice eppure un battibecco nelle ultime settimane sarebbe nato a causa di Ignazio Moser. Proprio il fidanzato di Cecilia Rodriguez avrebbe infatti scatenato la gelosia di Lenticchio, come da lui confermato nella lettera scritta e pubblicata dal settimanale DiPiù. In questa Chiofalo ha fatto delle confidenze in merito alle dichiarazioni che aveva rilasciato proprio la Fiordelisi in precedenza sul suo passato flirt con Moser. Dopo aver dunque letto la lettera, molti hanno chiesto alla coppia se fosse nuovamente in crisi. Francesco è allora intervenuto, chiarendo la questione in alcune Instagram stories e lanciando anche una frecciatina a Moser.

Francesco Chiofalo punge Ignazio Moser, poi fa un passo indietro…

“Ho letto vari articoli e mi avete scritto in tanti per chiedermi se io e Antonella stiamo in crisi per colpa di Ignazio Moser, perchè io sono geloso di Ignazio Moser.” ha esordito Francesco Chiofalo, per poi aggiungere: “Prima di tutto è stata travisata una cosa che mi è stata chiesta cioè se dato che Antonella ha fatto un articolo dove parlava di questa relazione tra lei e lui, mi è stato chiesto a me se mi aveva dato fastidio che lei avesse parlato di loro due e io ho detto: un minimo si, a chi non darebbe fastidio? e quindi abbiamo avuto un leggero battibecco.” Subito dopo ecco però arrivare la frecciatina al fidanzato di Cecilia Rodriguez: “Io contro Ignazio Moser non ho nulla, non mi sta antipatico, non mi può stare antipatico perchè il ragazzo non avendo personalità è difficile che stia antipatico a qualcuno per cui peace e love, nessuno odia nessuno e non stiamo in crisi.” Solo sul finale, Francesco ha poi corretto il tiro, dichiarando “Il discorso della personalità naturalmente è detto in maniera scherzosa, lui non mi sta antipatico e non ho rancore vero si lui, anzi gli auguro tutto il bene del mondo e lui e la fidanzata.”



