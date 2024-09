Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ricordano il matrimonio a Verissimo

Non poteva mancare la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella nuova puntata di Verissimo, i due ex gieffini sono stati ospiti di Silvia Toffanin oggi domenica 15 settembre 2024 e hanno riavvolto il nastro e ricordato i momenti precedenti alle nozze, celebrate lo scorso giugno in Toscana e che hanno dato il via alla nuova vita della coppia.

La prima a prendere la parola a Verissimo è stata Cecilia Rodriguez, che sul matrimonio ha confessato: “Ero molto preoccupata al punto da dire a Ignazio di non sposarmi se mi amava, ho avuto tanta ansia, mi sono sentita coccolata da tutti e l’ansia mi è passata, sentivo la felicità della mia famiglia che mi disse di lasciare perdere in maniera simpatica” ha confessato la showgirl che invece è poi riuscita a sconfiggere le emozioni e godersi la tanto attesa festa.

Verissimo, Cecilia Rodriguez rivela: “Voglio far diventare papà Ignazio”

Non sono mancate le confessioni di Ignazio Moser durante l’intervista a Verissimo, sul matrimonio con Cecilia Rodriguez il figlio d’arte ha detto: “Siamo una coppia più che matura, sembrava una formalità ma gli ultimi giorni e le ultime ore erano un crescendo di emozioni, un’esperienza che ci ha catapultato in una giornata fantastica e indimenticabile”. Cecilia Rodriguez ha svelato come il matrimonio per certi versi sia stato anche un sospiro di sollievo: “Più passava il tempo e più pensavo che sarebbe stato difficile trovare la persona con la quale condividere la vita, è stato tutto davvero incredibile”.

Moser ha ricordato i momenti andati in scena con la madre nei momenti precedenti al matrimonio: “Era molto emozionante, prima della cerimonia ha voluto fare una prova con me, una panoramica, è stata molto contenta e felice, ci siamo divertiti con tutti i nostri amici e familiari”. E non è mancata una battuta a Verissimo sulla coppia formata da Tony Effe e Giulia De Lellis, presenti entrambi al matrimonio e che si sono poi fidanzati: “Abbiamo detto che in molti avrebbero avuto voglia di innamorarsi”. Nel finale di intervista, Cecilia Rodriguez ha poi rivelato il suo grande desiderio con Ignazio Moser: “Voglio regalare un figlio a Ignazio, completeremo la famiglia solo in quel momento, voglio diventare mamma perché ho trovato l’uomo giusto per fare questo”.