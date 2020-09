Francesco Chiofalo Vs Massimo Colantoni: “Prova a spararti”/ Lui: “Fai schifo, pena!”

Francesco Chiofalo torna a far discutere. Stavolta non si tratta della passerella al Festival del Cinema di Venezia o la crisi con Antonella Fiordelisi a scatenare il gossip, bensì un accesissimo scontro nato sul web con un altro volto noto di Temptation Island. Lui è Massimo Colantoni che, dopo aver stuzzicato Chiofalo proprio in merito alla sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, ha ricevuto in privato un pesante messaggio di Chiofalo che ha deciso di rendere pubblico sui suoi social. Come riporta Isa e Chia, nel messaggio si legge: “Ci hai provato con Temptation Island ma non ci sei riuscito, sei rimasto il fallito che eri. Prova a spararti in faccia in una Story e magari a 10k di visualizzazioni in 24 ore ci arrivi col tuo profilo verificato”. Parole che hanno portato L’ex di Ilaria Teolis a replicare con alcune stories.

Massimo Colantoni replica a Francesco Chiofalo: “Fai pena”

“Qui la situazione è abbastanza seria perché stiamo parlando di una persona abbastanza limitata di cervello.” ha allora dichiarato Massimo Colantoni in replica al messaggio di Francesco Chiofalo. E ha proseguito: “Partendo dal presupposto che dicendo quelle cose fai veramente schifo, fai pena, con tutto quello che si sente in giro. Le altre offese non le sento nemmeno, perché quando la persona è zero l’offesa è nulla.” E ancora: “Detto ciò, tu non mi vuoi dare visibilità e mi rispondi in direct, io invece ti rispondo nelle Stories perché le persone che mi seguono sono abbastanza intelligenti da non venire a seguire un essere come te, ne posso parlare davanti a tutti.” Non manca una provocazione: “Ma poi alle 2:10 di notte invece che scrivere a me non hai altro da fare? Che ne so una s*****a con la ragazza tua? Pensa quanto ti posso essere indifferente.”. Nel finale ha inoltre imitato Chiofalo che piange. Insomma: la guerra è aperta!



