Francesco Cordova, ex fidanzato di Pamela Prati?/ “Torna da me, voglio aiutarti”

La soap di Pamela Prati sta per allungarsi di un nuovo capitolo? Sembra proprio di sì e questa volta le novità arrivano dai settimanali di gossip e, in particolare, da Diva e Donna dove quello che dice di essere il suo ex fidanzato segreto ha fatto il suo appello alla showgirl. Lui è Francesco Cordova, imprenditore napoletano classe 1982 che dice di essere stato fidanzato con Pamela Prati dal 2010 al 2016. Il suo nome è venuto fuori nei giorni scorsi in un’altra intervista al settimanale DiPiù che poi lui stesso, tramite social, dice di non aver rilasciato. In particolare, proprio qualche giorno fa, ha scritto su Instagram: “Se preferivo stare in silenzio, e per evitare quello che è accaduto oggi. Il settimanale DI Più è uscito con un’intervista che io non ho mai rilasciato. Non ho mai risposto a nessuna domanda dei giornalisti di questa rivista, se non semplicemente dire loro che non potevo concedere nulla in quanto avevo già in corso l’esclusiva con un altro settimanale. Tutto inventato! Pertanto disconosco questa intervista, E la dove ci saranno degli eventuali problemi mi tutelerò per i miei interessi!“.

FRANCESCO CORDOVA FA IL SUO APPELLO A PAMELA PRATI

Al momento non ci sono smentite riguardo a questa nuova intervista in cui Francesco Cordova rivela di essere stato fidanzato con la showgirl sarda e di essere pronto a correre in suo soccorso: “Pamela, torna da me: chiamami, mi manchi e voglio aiutarti. Hai bisogno di un uomo che ti protegga e quello sono io. Tu lo sai… Ci siamo amati per sette anni e sei stata la donna più importante della mia vita: so che sei solo una vittima di una situazione più grande di te e della cattiveria delle persone“. Il giovane imprenditore parla di un “sentimento importante” che li ha legati e che “non si può cancellare” e che lui stesso (sembra) sfoggia in un tatuaggio che porta sul braccio. Francesco Cordova è pronto ad accogliere la sua bella Pamela Prati perché lei si fida ancora di lui e sicuramente potrebbe trovare un porto sicuro: “Ora vorrei dirle di chiamarmi: ha bisogno di me, ne sono sicuro. Come sono sicuro che lei non è complice di nulla, ma solo una vittima”. Chissà se i due si ritroveranno o se la Prati potrà dire la sua su questo nuovo fidanzato segreto che è venuto a galla.

IL PRIMO INCONTRO

Per quel che riguarda il loro primo incontro e l’inizio della loro storia, Francesco Cordova ha raccontato a Diva e Donna che si sono conosciuti nel 2010 e che tra loro c’è stato un vero colpo di fulmine: “Nel buio ho visto i suoi occhi brillare e mi sono avvicinato: non l’avevo riconosciuta subito. All’inizio siamo usciti sempre in tre, io, lei e la sorella, perché giustamente non si fidava. Poi pian piano ci siamo conosciuti e amati molto, contro tutto e tutti”. Il napoletano racconta anche che non hanno mai convissuto ma che si vedevano spesso, in totale libertà e forse per questo, e anche un po’ per la differenza d’età, i due non sono mai venuti a galla. Sarà tutto vero? Lo scopriremo solo quando la Prati prenderà la parola per chiarire anche questo nuovo capitolo della sua vita.



