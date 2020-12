Francesco Cozza, Francesco Pio e Nicolas, ex marito e figli Manila Nazzaro/ “Addio..”

Francesco Cozza è il famoso ex marito di Manila Nazzaro e dal loro amore sono nati Francesco Pio e Nicolas, i loro bambini. Fin qui sembra quasi tutto perfetto se non fosse che l’ex Miss ha rivelato alcune cose davvero sconvolgenti su quello che era suo marito confermando che il loro matrimonio è finito proprio perché lui aveva un’altra donna e, addirittura, un figlio con questa donna e quando lei lo ha scoperto è rimasta davvero senza parole, distrutta dalle sue bugie. Ad alzare il velo su quanto è successo è stata proprio Manila Nazzaro che a Verissimo, da Silvia Toffanin, ha raccontato l’epilogo della sua favola d’amore: “La nostra è stata una bellissima storia, lo amavo, ed è stato molto doloroso scoprire che c’erano tante bugie tra noi. Il matrimonio è finito perché ho scoperto una sua vita parallela, poi mentre ci stavamo lasciando ho scoperto che lui aveva già avuto un altro bambino”.

La risposta di Francesco Cozza sul “tradimento” e la conoscenza con Amoruso

Manila Nazzaro e Francesco Cozza sono stati sposati per oltre dieci anni, dal 2005 al 2017 ma il calciatore ci ha tenuto a precisare alcune cose. Dopo l’intervista dalla Toffanin, stanco di venir tirato in mezzo, il campione ci ha tenuto a precisare che le cose non sono andate come ha datto la Nazzaro e che “le date e i luoghi smentiscono” la sua versione non solo su Amoruso, che a suo dire avrebbe conosciuto prima del divorzio, ma anche sulla sua nuova compagna e il suo bambino nato il 10 agosto 2018, quindi un anno dopo (e oltre) la firma per il divorzio. Manila Nazzaro sarà ospite a Oggi è un altro giorno, dirà la sua ancora sulla questione?



