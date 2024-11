Poetico nelle sue splendide canzoni ma non soltanto: Francesco De Gregori, nel corso della vita, ha amato follemente una donna, la “sua” Francesca Gobbi. Il cantante è stato sposato per tantissimi anni con la donna, con la quale si è unito in matrimonio nel 1978: a sposarli, Walter Veltroni. I due sono stati molto complici e hanno condiviso insieme anche vari successi professionali. Insieme hanno avuto due figli, i gemelli Marco e Federico, che non hanno seguito le orme del papà e anzi, sono rimasti lontani dal mondo dello spettacolo. Sembrerebbe che i due abbiano aperto un negozio di vinili a Roma ma non si conoscono altre informazioni in merito ai due ragazzi.

Francesco De Gregori: il rapporto con la moglie e i figli

Francesca Gobbi è salita sul palco nel corso dei concerti del marito in più di un’occasione, condividendo con lui alcune esibizioni. Tempo fa, Francesco De Gregori disse: “Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico”. Francesca Gobbi è purtroppo venuta a mancare nel 2023, dopo una lunga malattia, lasciando un vuoto nella vita di Francesco De Gregori, che a lei aveva dedicato tante canzoni d’amore, come “Sempre e per sempre”.

I due hanno avuto due figli, Marco e Federico, due gemelli: i due sembrerebbero non amare molto le luci della ribalta, tanto da non essere mai neppure stati citati dal papà in alcuna occasione. La riservatezza, infatti, è sempre stata fondamentale per la famiglia, che non si è mai lasciata andare ai gossip e allo spettacolo. Di Francesco De Gregori, invece, sappiamo che è nato nel 1951 a Roma, figlio del bibliotecario Giorgio e dell’insegnante di lettere Rita Grechi. Una famiglia di cultura, dunque, la sua, che ha rispecchiato tutto il suo sapere nella musica.