Francesca Sorrentino in crisi a Uomini e Donne: Paolo Stile va via, Francesco De Martino sparisce

Francesca Sorrentino è rimasta senza corteggiatori (o quasi) a Uomini e Donne. Paolo Stile ha annunciato, con un messaggio alla redazione, di non avere più interesse a conoscere la tronista. Motivo per il quale non solo non si è presentato per un chiarimento dopo la puntata, ma l’ha poi snobbata in puntata, chiudendo così il suo percorso nel programma.

“Mi dispiace che mi ha fatto sentire sbagliata, quando la verità è che lui era disinteressato e interessato solo a se stesso, visto anche il messaggio che mi ha scritto.” è stata la reazione di Francesca al comportamento di Paolo. “Io sono stata così bene in esterna con lui a Napoli che non serviva il bacio, era un di più. Gliel’avrei voluto dire ma non si è presentato”, ha aggiunto. Diversa, invece, la situazione per Francesco De Martino.

Francesco De Martino choc a Uomini e Donne: “Io sparito perché ho una patologia”

Il corteggiatore è letteralmente sparito per giorni, non rispondendo alle telefonate della redazione e di Francesca. Si è però presentato in puntata, spiegando che questo suo silenzio prolungato è stato causato da problemi di salute: “Soffro di una patologia e in certi momenti preferisco rimanere da solo”, ha ammesso, senza tuttavia entrare nel dettaglio della malattia.

Le spiegazioni di Francesco non sono però bastate a placare la furia di Francesca Sorrentino. “Non parlo della malattia perché è insindacabile ma tu ti sei comportato male! Io ero preoccupata e ho chiamato tuo fratello! – ha tuonato la tronista – Ti abbiamo aspettato tutto il pomeriggio, ti ho fatto 50 chiamate e tu, neppure il giorno dopo mi hai chiamata per darmi spiegazioni!” Così ha concluso: “Sei un irrispettoso, e tu dici che sei interessato a me? Fai più bella figura ora a chiedere scusa e dire che non te ne frega di me. Mi hai anche fatto sentire sbagliata! Questa non è una malattia ma è disinteresse!”

