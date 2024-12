Diego Di Fazio di nuovo sotto accusa a Uomini e Donne: scontri con Sabrina e Cristina

Diego Di Fazio torna al centro dello studio di Uomini e Donne. In poche settimane, il cavaliere 43enne di Roma è diventato uno dei protagonisti del programma, grazie anche alla sua duplice conoscenza con le dame Sabrina e Cristina. Nella puntata del 19 dicembre i tre protagonisti tornano al centro dello studio perché Cristina e Diego si sono rivisti, ma lei torna a criticare il modo di fare del cavaliere, trovandolo contorto e un po’ uguale con tutte le dame che frequenta.

“Ho chiamato Cristina perché due settimane fa c’era rimasta male che non l’avevo più cercata”, spiega lui, ma lei lo smentisce subito: “In realtà mi hai chiamata perché ci sei rimasto tu che me n’ero andata!” Cristina racconta dunque che, pur trovandolo un uomo piacevole, non si sente di continuare la frequentazione, non certa dei sentimenti dell’uomo.

Cristina e Sabrina chiudono con Diego a Uomini e Donne

“Rispetto a molti uomini è molto palese e spontaneo, però… Non ce la faccio, – ha annunciato Cristina – perché tu stai lì e pensi che dopo di te arriverà un’altra… Siamo stati a cena e abbiamo parlato, però sono frenata… ci sono stati due baci però cerca di conoscere una donna anche in un altro modo. Non è un uomo per me.” ha spiegato la dama, chiudendo. Dall’altra parte, Sabrina rivela che Diego con lei ha chiuso. Lui, però, nega: “Con Sabrina non ho chiuso, ho preso una pausa.” Mormorii in studio di fronte all’incoerenza di Diego Di Fazio, che cerca di giustificare, senza successo, la sua posizione. “Se tu hai messo la pausa allora io ho chiuso proprio!“, tuona Sabrina sul finale.