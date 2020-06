Francesco e Franco Oppini, figlio e ex marito Alba Parietti/ “È una mamma ossessiva”

Pubblicità

Nella vita di Alba Parietti c’è un unico uomo, un solo grande amore. Lui si chiama Francesco Oppini ed è suo figlio. È nato dalla relazione con l’ex marito Franco Oppini, oggi legato ad Ada Alberti. Madre e figlio sono legatissimi anche se, in qualche occasione, Francesco ha definito sua madre “ossessiva”. Nella stessa intervista Alba Parietti parlò anche dell’ex marito, dichiarando “A me Franco piaceva già da prima di incontrarlo. Dopo tre mesi decidiamo di sposarci. Io rimango incinta subito. Ho deciso che si doveva chiamare Francesco. Sono stati due giorni di matrimonio”. Di recente però Alba Parietti ha raccontato della sua quarantena, trascorsa assieme al figlio Francesco. Ed è in questa occasione che ha manifestato ancora una volta tutto il suo grande amore.

Pubblicità

Alba Parietti e la quarantena col figlio Francesco Oppini

“Sono fiera di lui. – ha dichiarato Alba Parietti a Vieni da me – Non capiva perché mi fossi isolata in camera. Per tutto il periodo che non uscivo nemmeno dalla stanza, mio figlio mi prendeva in giro e chiamava una mia amica infermiera dicendole: ‘Fai uscire mia mamma. La fai piantare con questa storia visto che ha avuto solo due linee di febbre…’.” Poi ha raccontato dei contatti con la sua fidanzata: “Con la fidanzata si sono lasciati l’8 marzo e si sono rivisti, qualche giorno fa, quando è stato permesso di vedere i congiunti. Ero felice per loro. Sono stati molto ligi. Non hanno mai sgarrato.”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA