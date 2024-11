Franco Oppini e la storia d’amore con Ada Alberti dopo la rottura con Alba Parietti

Quella di Franco Oppini e Ada Alberti è una storia d’amore lunga e solida, che ha avuto inizio però con qualche difficoltà. Prima di incontrare la celebre astrologa televisiva, l’attore ha avuto una lunga relazione con Alba Parietti, dalla quale ha avuto un figlio, Francesco Oppini. Un bagaglio importante da portare con sé e con il quale intraprendere, dunque, una nuova relazione. Lo sa bene Ada Alberti, che in un’intervista rilasciata al format Lato B di Ambra Lo Faro ha raccontato com’è iniziata la loro storia d’amore e le difficoltà che ci sono state soprattutto in partenza.

“Io e Franco siamo molto invidiati come coppia, ma anche io prima di incontrarlo sono stata sola.” ha esordito Ada Alberti nell’intervista. “Certo, ho avuto dei fidanzati, ma mai sposata e non ho mai convissuto con qualcuno. Perché? Io davo ascolto a questa mia voce interiore che mi diceva ogni volta ‘No, non è lui’.”

Ada Alberti: “Con mio marito Franco Oppini non sono mancate difficoltà ma ne è valsa la pena”

È proprio grazie al mondo della TV che Ada Alberti e Franco Oppini si incontrano: i due hanno, infatti, lo stesso agente, e questo li mette sulla stessa strada. “Con Franco non è che sia stato subito facile… – ha però precisato l’astrologa – Io, abituata ad essere single, ti arriva quest’uomo con un bel bagaglio dietro le spalle, una ex moglie, un figlio, quindi io dovevo avvicinarmi un po’ alla sua vita e l’ho fatto, semplicemente perché ne valeva la pena, perché era una bella persona e c’era del feeling tra noi. Poi l’ho visto anche dalle stelle… Lì però tu vedi anche la parte negativa, però ci ho lavorato su ed è andata bene.” La fatica di modellare anche se stessi per far funzionare un rapporto, con Franco Oppini, ne è valsa la pena secondo Ada Alberti. Tant’è che oggi i due non solo stanno ancora insieme, ma sono molto felici.