Francesco Facchinetti abbandona la diretta radio per non parlare di Totti e Ilary/ “Piuttosto perdo il posto”

Francesco Facchinetti abbandona la diretta radio di 105 Kaos per non parlare di Totti e Ilary: l’accaduto

Da settimane ormai l’argomento principale di media e riviste di gossip è la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una rottura che è diventato un vero e proprio caso mediatico e della quale si parla ormai ovunque. L’argomento è stato toccato anche nel corso di una recente diretta di 105 Kaos, programma di cui è conduttore su Radio 105 Francesco Facchinetti. Tuttavia, piuttosto che affrontare il gossip del momento e discuterne, Francesco ha preferito abbandonare lo show e, dunque, la diretta.

Leone, Liv e Mia, figli Francesco Facchinetti/ "Cerco di dargli affetto anche..."

Un gesto di cui si è scutato poco dopo in una serie di video pubblicati su Instagram in alcune stories dove ne ha però spiegato il motivo. Alquanto infastidito, Facchinetti ha infatti spiegato di non amare entrare nel privato delle persone e parlare delle cose altrui, preferendo a questo anche il licenziamento.

Francesco Facchinetti, lo sfogo dopo la diretta radio

“Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto”, ha ammesso furioso Francesco Facchinetti, lasciando i colleghi discutere tra loro. Calmatosi, il dj ha successivamente deciso di spiegare l’accaduto, scusandosi anche del suo comportamento: “Mi scuso se ho abbandonato così la diretta. – ha esordito – Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o.” Così ha concluso deciso: “Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto – ha chiosato – Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti”.

Francesco Facchinetti: "Daniele Battaglia? Un fratello"/ "Malattia di Fedez? Saputo…"

LEGGI ANCHE:

Francesco Facchinetti "A New York lavoravo come piegatore di magliette"/ "Incontrai…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA