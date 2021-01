Francesco Facchinetti “Dayane Mello vincerà il GF Vip 2020″/ Certezza oppure…

Ormai è certo per molti spettatori del Grande Fratello Vip 2020 che sarà Dayane Mello a vincere il programma. In molti sono convinti che lo farà per via dei famosi voti brasiliani che stanno cambiando le sorti del gioco ma altri sono convinti che lei sia l’essenza del concorrente dei reality e che per questo arriverà la fine vincendo il programma. Volenti o nolenti, la bella modella crea le dinamiche, fa discutere i concorrenti portandone a galla la vera indole e poi rilancia scusandosi e facendo innervosire i suoi compagni che condividono la vita con lei ormai da quattro mesi. A dire la sua su come andrà a finire questo Grande Fratello Vip 2020 è proprio Francesco Facchinetti che ospite a Casa Chi ha voluto fare un suo pronostico piazzando Dayane Mello sul podio più alto di questa edizione.

Francesco Facchinetti “Dayane Mello vincerà il GF Vip 2020”

Secondo Francesco Facchinetti Dayane Mello è pronta a vincere perché “Ha una storia molto forte che abbiamo raccontato più volte in televisione. Per lei potrebbe essere un bel riscatto visto che la vita le ha riservato un sacco di mazzate”. Naturalmente nella sua rosa di vincitori c’è anche Tommaso Zorzi:“Potrebbe essere un grande uomo di varietà perché ha tutte queste caratteristiche che lo rendono molto colorato, istrionico, glam.. Zorzi è dato uno a uno è troppo facile”. Messi da parte i pronostici per quel che riguarda il gioco, alla fine Facchinetti tira fuori la sua preferenza assoluta che va a Stefania Orlando che, però, a suo dire non avrà vita facile prima della finalissima. Sarà lei a vincere alla fine?



